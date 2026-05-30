Inaugura Pérez Cuéllar tercer Espacio de Paz para mujeres en Riberas del Bravo

Publicidad - LB2 -

El nuevo centro comunitario busca fortalecer la atención, organización y acompañamiento de mujeres en una de las zonas con mayores índices de violencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la inauguración del tercer “Espacio de Paz, Mujeres en Red” en el fraccionamiento Riberas del Bravo, un proyecto orientado a fortalecer las redes comunitarias de apoyo para mujeres y contribuir a la prevención de la violencia de género.

Durante el acto, el alcalde destacó que la apertura de este espacio representa el resultado de años de trabajo conjunto entre organizaciones civiles, autoridades y habitantes del sector para generar entornos de acompañamiento y desarrollo comunitario.

- Publicidad - HP1

“Cuando vemos este espacio, trato de verlo como el cúmulo de esfuerzos que hemos venido realizando y estamos trabajando paso a paso para avanzar en el tema del combate de la violencia de género”.

Pérez Cuéllar señaló que, aunque persisten desafíos importantes en materia de atención a las mujeres y construcción de sistemas de cuidados, proyectos como este reflejan avances concretos en la recuperación de espacios y el fortalecimiento del tejido social en Riberas del Bravo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, informó que se trata de la tercera vivienda rehabilitada y destinada a este programa, impulsado en coordinación con la organización Mesa de Mujeres y otras instituciones.

Los Espacios de Paz funcionan como centros comunitarios de atención, capacitación y acompañamiento para mujeres, particularmente en sectores identificados con altos índices de violencia familiar y vulnerabilidad social.

Representantes de organizaciones civiles destacaron que estos espacios buscan promover la autonomía de las mujeres, fortalecer la organización comunitaria y generar condiciones para el ejercicio de sus derechos a través de actividades de formación, orientación y apoyo mutuo.

“Hablar de una habitación propia no es hablar únicamente de un cuarto físico, es hablar de la autonomía, de una vida donde las mujeres puedan escucharse, aprender, imaginar y construir sus proyectos”.

Durante la ceremonia, lideresas comunitarias agradecieron la apertura del inmueble y señalaron que permitirá ampliar las actividades dirigidas a mujeres de la zona, mediante talleres, procesos de formación y acciones de acompañamiento social.

Las autoridades informaron que los Espacios de Paz han sido posibles gracias a viviendas otorgadas en comodato por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que ha permitido consolidar centros de atención comunitaria en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Al evento asistieron representantes de organismos de derechos humanos, dependencias municipales, organizaciones civiles y autoridades federales vinculadas a la promoción de los derechos de las mujeres.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.