Exhorta DABA a proteger a mascotas ante las altas temperaturas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La dependencia municipal llamó a reforzar medidas preventivas para evitar golpes de calor en perros y gatos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) hizo un llamado a la ciudadanía para extremar los cuidados de perros y gatos durante la temporada de calor, ante las altas temperaturas que se registran en la región y que pueden poner en riesgo la salud de las mascotas.

Durante la Cruzada por las Causas Ciudad Juárez por la Paz, la directora de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, señaló que los animales de compañía también son vulnerables a los efectos del calor extremo y pueden sufrir complicaciones graves si no cuentan con las condiciones adecuadas para mantenerse protegidos.

- Publicidad - HP1

La funcionaria recomendó garantizar que las mascotas dispongan de agua limpia y fresca de manera permanente, además de procurar espacios con sombra y evitar que permanezcan expuestas al sol durante las horas de mayor intensidad.

“Las mascotas deben contar siempre con agua limpia y fresca para mantenerse hidratadas, además de permanecer en espacios con sombra y evitar la exposición directa al sol”.

Arredondo Salinas explicó que otro aspecto importante es evitar pasear a los animales cuando las superficies se encuentran demasiado calientes, ya que el pavimento puede provocar quemaduras y lesiones en las almohadillas de sus patas.

La dependencia también recomendó observar cualquier cambio en el comportamiento de las mascotas, como decaimiento, jadeo excesivo o falta de movilidad, y acudir de inmediato con un médico veterinario ante cualquier señal de alerta.

Durante la jornada de atención realizada en Senderos de San Isidro, la respuesta de la ciudadanía superó las expectativas de los organizadores, particularmente en los servicios de vacunación animal.

La directora informó que fue necesario solicitar más biológicos debido a la alta demanda registrada durante el evento.

“Terminamos con 200 vacunas aplicadas y estamos esperando que nos traigan más para atender a las personas que continúan haciendo fila con sus mascotas”.

Además de las campañas itinerantes, DABA mantiene de forma permanente consultas veterinarias gratuitas, aplicación de vacunas, colocación de microchips y tratamientos preventivos contra garrapatas en sus dos centros de atención ubicados en la colonia San Antonio y en el Parque El Chamizal.

Las autoridades recordaron que ambos centros operan de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con servicios gratuitos orientados a promover el bienestar y la salud de los animales de compañía en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.