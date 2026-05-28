Instalará JMAS conexión provisional por trabajos de sectorización en Ciudad Juárez

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La suspensión temporal del servicio afectará este viernes a tres colonias del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que este viernes 29 de mayo realizará la instalación de una conexión provisional como parte de los trabajos de sectorización correspondientes al distrito de operación número 5.

Las labores se llevarán a cabo en el cruce de Pedro Rosales de León y avenida Tecnológico, donde personal técnico instalará una tubería provisional para redirigir el flujo de agua potable mientras continúan las maniobras de infraestructura hidráulica.

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Debido a estos trabajos, el servicio de agua potable será suspendido temporalmente de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las colonias Villahermosa, Provincial y Cuernavaca.

“Las labores se realizarán en el cruce de las calles Pedro Rosales de León y Avenida Tecnológico y consisten en la instalación de una tubería provisional para redirigir el flujo de agua”.

La descentralizada estatal exhortó a los habitantes de los sectores afectados a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo en que se desarrollen las maniobras.

Asimismo, el Departamento de Eficiencia Física indicó que los trabajos se realizarán de manera continua con el objetivo de concluir en el menor tiempo posible y restablecer el suministro en las zonas afectadas.

“Se trabajará de manera continua para concluir las labores en el menor tiempo posible y restablecer el servicio en las zonas afectadas”.

La JMAS señaló que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la infraestructura hidráulica de Ciudad Juárez y agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones temporales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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