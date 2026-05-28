Moviliza Patrulla Espiritual a miles tras polémica por caso de Karim

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Caso de Karim reabre debate sobre rehabilitación, consentimiento y derechos de personas en situación de calle.

Tijuana, B.C. (ADN/Staff) – La Patrulla Espiritual volvió al centro de la conversación pública en Tijuana luego de la controversia generada por el caso de “Karim”, una persona en situación de calle cuya intervención fue difundida en redes sociales y provocó reacciones de colectivos LGBT+, familiares y grupos dedicados a la rehabilitación.

Karim fue identificado como un hombre que vestía ropa femenina y que enfrentaba aparentes problemas de adicción. Integrantes de la Patrulla Espiritual lo trasladaron a un centro de rehabilitación encabezado por el coordinador conocido como “El Chiquilín”, quien ha ganado notoriedad en plataformas digitales por documentar rescates urbanos.

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El caso generó críticas luego de que en una transmisión se observara que Karim fue llevado al centro aparentemente contra su voluntad. Posteriormente, se difundieron imágenes en las que recibió atención básica, fue aseado, vestido con ropa nueva y se le cortó el cabello.

Colectivos y activistas de la comunidad LGBT+ señalaron que el procedimiento pudo vulnerar su identidad y libertad personal, por lo que promovieron un amparo legal para exigir su salida del centro de rehabilitación.

Familiares directos de Karim respaldaron públicamente su permanencia en el lugar. De acuerdo con versiones difundidas por integrantes de la agrupación, sus padres habrían firmado documentos para autorizar el tratamiento, bajo el argumento de preocupación por su salud y consumo de sustancias.

Finalmente, el recurso legal permitió que Karim saliera del centro y regresara a las calles. Después, seguidores de la Patrulla Espiritual aseguraron que habría recaído en las adicciones y que presuntamente estuvo cerca de sufrir una sobredosis.

En medio de la polémica, la agrupación convocó a una marcha realizada el 27 de mayo en Tijuana, donde organizadores reportaron alrededor de 4 mil asistentes. Durante transmisiones en vivo, también se registraron hasta 7 mil usuarios conectados simultáneamente.

A la movilización acudieron representantes de centros de rehabilitación de Baja California, Baja California Sur y otras entidades del país, en respaldo al trabajo de la Patrulla Espiritual en el rescate de personas en situación de calle.

El caso mantiene abierta una discusión sobre los límites legales y éticos de las intervenciones en personas vulnerables, así como sobre el consentimiento, los derechos humanos y el papel de los centros de rehabilitación en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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