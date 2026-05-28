Confirma Sheinbaum presencia de otros dos agentes estadounidenses en Chihuahua

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La presidenta señaló que ingresaron legalmente al país, pero sin reportar labores de inteligencia.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la presencia de otros dos agentes estadounidenses en Chihuahua durante el operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde previamente fallecieron dos ciudadanos vinculados con agencias de seguridad de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que los agentes ingresaron legalmente al país con pasaportes vigentes, aunque omitieron informar que realizarían actividades relacionadas con labores de inteligencia.

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“Este protocolo es para aprobar su estadía si hacen labores en el país, por lo que se les pidió que se registraran formalmente o abandonaran el país”, señaló Sheinbaum.

La presidenta indicó que los agentes optaron por abandonar México, luego de que autoridades federales detectaran que no habían cumplido con los procedimientos correspondientes para desarrollar actividades de seguridad o inteligencia dentro del territorio nacional.

El caso salió a la luz tras el accidente vehicular ocurrido el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fallecieron dos ciudadanos estadounidenses después de participar en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con la información oficial, en dichas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, agentes estatales y personal extranjero presuntamente vinculado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar posibles responsabilidades relacionadas con la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad en México, además de indagar si existieron violaciones en materia de seguridad nacional.

Como parte de las investigaciones, alrededor de 50 agentes estatales fueron citados a declarar, además de que autoridades federales solicitaron la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

La situación ha generado tensión política en Chihuahua y a nivel nacional, particularmente tras la renuncia del entonces fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, ocurrida semanas después de que se conociera el operativo realizado en la región serrana.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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