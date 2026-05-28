Asegura García Harfuch que investigación no es contra Maru Campos

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El secretario de Seguridad afirmó que la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua debe aclararse ante la FGR.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las investigaciones relacionadas con la presencia de agentes extranjeros durante un operativo en la Sierra de Chihuahua “no son nada” en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el funcionario federal explicó que sostuvo una reunión con la mandataria estatal el pasado 24 de abril por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encuentro en el que se abordó el caso del desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos y la participación de agentes estadounidenses.

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“Maru Campos me dijo claramente su versión de los hechos y estuvimos de acuerdo que debía de clarificarse en la Fiscalía General de la República”, señaló García Harfuch.

El titular de Seguridad Pública federal indicó que existe coordinación y comunicación con el Gobierno de Chihuahua, aunque reiteró que la presencia de agentes extranjeros en este tipo de operativos debe apegarse a lo establecido en la Constitución mexicana.

García Harfuch sostuvo que en los más de 2 mil 400 laboratorios clandestinos desmantelados por el Gobierno Federal no han participado agentes extranjeros, debido a que ello contravendría disposiciones constitucionales.

“No es nada en contra de la gobernadora, es más bien de las cosas que se pueden o no se pueden hacer”, expresó.

El funcionario federal añadió que al momento de la reunión aún no se definía si la gobernadora Maru Campos o el entonces fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, comparecerían ante autoridades federales por este caso.

Asimismo, señaló que durante la última semana se realizaron acciones conjuntas relevantes entre autoridades federales y estatales en Chihuahua, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre dichos operativos.

El caso cobró relevancia nacional luego de que se confirmara la participación de agentes de la CIA durante un operativo efectuado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde además fallecieron dos ciudadanos estadounidenses tras un accidente vehicular.

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