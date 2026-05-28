Convoca PAN a concentración en respaldo a Maru Campos

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La reunión se realizará este 30 de mayo en el Centro de Convenciones de Chihuahua con la presencia de dirigentes nacionales y legisladores panistas

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional (PAN) convocó para este próximo 30 de mayo a la concentración denominada “Gran Reunión Todos con Maru”, evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Chihuahua como muestra de respaldo político a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó que el encuentro iniciará a la una de la tarde y contará con la participación de la propia mandataria estatal, así como del dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera.

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También asistirán representantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, en medio de la confrontación política derivada de las investigaciones federales relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en el municipio de Morelos.

La convocatoria ocurre luego de que Campos Galván acudiera este miércoles a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para responder al citatorio relacionado con las investigaciones abiertas tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

El caso tomó relevancia nacional luego de que trascendiera la participación de agentes estadounidenses durante el operativo y posteriormente se registrara un accidente carretero en el que fallecieron cuatro personas, entre ellas dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, acusó que el gobierno federal ha decidido utilizar las instituciones para perseguir políticamente a la oposición.

“Morena ha decidido cruzar la línea de la persecución política a los opositores”, declaró.

Romero ha sostenido en distintos posicionamientos que las investigaciones abiertas contra la gobernadora forman parte de una estrategia de presión política impulsada desde el gobierno federal y Morena.

La movilización anunciada para el viernes se da además en un contexto de creciente polarización entre el gobierno estatal de Chihuahua y actores nacionales de Morena, luego de los señalamientos mutuos relacionados con seguridad, presuntos vínculos criminales y la actuación de autoridades federales y estatales en distintos casos recientes.