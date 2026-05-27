Realiza JMAS limpieza en canal para recibir agua del Tratado Internacional

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Los trabajos buscan garantizar el flujo hacia el sistema de riego agrícola del Distrito 009.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó labores de limpieza en el canal de llamada que conecta el Río Bravo con la Acequia Madre, con el objetivo de facilitar el ingreso del agua destinada al riego agrícola derivada del Tratado Internacional entre México y Estados Unidos.

Los trabajos se desarrollan en apoyo y coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable de la administración del recurso hídrico para el Distrito de Riego 009 en el Valle de Juárez.

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El ingeniero Daniel Pérez, del área de Supervisión de Obra, informó que las labores consisten en retirar azolve y residuos acumulados dentro del canal, utilizando maquinaria especializada para permitir el flujo adecuado del agua.

“Utilizamos una excavadora para la limpieza, retirando todo el azolve dentro del canal y se tiene contemplado durar dos días con los trabajos del lugar”, explicó.

El funcionario detalló que el azolve corresponde a materiales como arena, basura y sedimentos que se acumulan en el fondo del canal y dificultan el paso del agua hacia la Acequia Madre.

Las autoridades señalaron que estas acciones permitirán el desplazamiento sin obstáculos de aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de agua liberados mediante el tratado internacional, volumen destinado al abastecimiento del sistema de riego agrícola.

El agua será conducida hacia las zonas de cultivo del Valle de Juárez para atender las necesidades del Distrito 009, considerado uno de los principales sectores agrícolas de la región fronteriza.

La JMAS exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura, muebles y otros desechos al Río Bravo y a la Acequia Madre, ya que estos residuos provocan obstrucciones que afectan el funcionamiento de los canales y el suministro de agua para uso agrícola.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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