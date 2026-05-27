Afirma Pérez Cuéllar que Municipio respetó accesos durante manifestación en la FGR

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El alcalde señaló que Seguridad Pública y Vialidad solo brindaron apoyo preventivo en el exterior de la dependencia federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que el Gobierno Municipal respetó el libre acceso a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) durante la manifestación realizada este miércoles en apoyo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El alcalde explicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de Coordinación General de Seguridad Vial participaron únicamente con presencia preventiva en las inmediaciones de la dependencia federal, debido a la concentración de simpatizantes de la mandataria estatal.

“No somos como ellos, nosotros sí respetamos, no bloqueamos alrededor de la Fiscalía”, expresó Pérez Cuéllar.

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El edil hizo referencia a los bloqueos registrados la semana pasada durante una movilización relacionada con Morena, en los que, según señaló, participaron integrantes del Gobierno del Estado impidiendo parcialmente accesos en la zona.

Pérez Cuéllar indicó que la instrucción fue permitir que la manifestación se desarrollara con libertad y sin restricciones, garantizando al mismo tiempo condiciones de seguridad y orden público.

Asimismo, aclaró que el incidente registrado durante la concentración correspondió a un altercado entre dos personas vinculadas a medios de comunicación y precisó que la situación no escaló ni generó consecuencias mayores.

La movilización se llevó a cabo mientras la gobernadora Maru Campos y exfuncionarios estatales comparecen ante autoridades federales en el contexto de las investigaciones relacionadas con la presencia de agentes de la CIA en territorio chihuahuense.

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