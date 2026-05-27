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En la cultura hedonista japonesa, hay un juego al que se le conoce como Shibari, o kinbaku; términos que describen el arte erótico de la atadura con cuerdas.

¿En qué consiste?

Ataduras estéticas: Se realizan nudos y patrones complejos en el cuerpo, buscando belleza visual y sensación de restricción. - Publicidad - HP1

Juego de poder: Una persona asume el rol dominante (quien ata) y la otra el rol sumiso (quien es atado).

Lo traigo al caso porque es un juego donde el dolor produce placer y el que lo sufre con gusto, es el que hace el rol sumiso.

Me parece que en el show mediático donde asume la gobernadora su figura ante todos los mexicanos obviamente como el ente sumiso; pierde lustre, credibilidad puede perder la libertad; realiza el juego sólo por placer, contra el ente que representa el papel dominante… Y Es el gobierno federal.

¿En qué consiste la experiencia de este perfomance de dos?

Además del cúmulo de sensaciones sado/masoquistas?

la Suspensión del cuerpo:

En niveles avanzados, se cuelga al cuerpo con las cuerdas, creando posiciones de suspensión parcial o total. No solamente se atan las muñecas con corbatas o esposas de la policía.

Sensaciones físicas: La presión de las cuerdas puede generar placer, incomodidad controlada o producir un estado de entrega.

Seguridad: Aunque algunos mencionan prácticas extremas como la asfixia, los especialistas subrayan que el shibari debe practicarse con conocimiento anatómico, comunicación constante y medidas de seguridad estrictas para evitar daños graves.

En resumen, es un arte erótico y performativo que mezcla estética, confianza y juego de roles.

En lo que se conoce como sexo rudo.

Como antes dije, hay una parte de riesgo extremo en este juego, que no forma parte del Shibari tradicional, y que los expertos desaconsejan por su peligrosidad.

Y es el de llegar al riesgo de la asfixia.

Lo saco a relucir porque en este parangón que hago respecto al tema del desafuero, la única que saldrá perdiendo es la gobernadora.

El guión panista revela que “se peleará hasta sus últimos consecuencias”. Nomamespancho. Sin duda el rango masoquista.

Cuáles son “las últimas consecuencias?. Y ¿Quién podría caer, si no es la mismísima gobernadora?

¿Que sigue?

Si en tres días se cubren los requisitos que ordena la ley, el papeleo avanza y el caso se traslada al Congreso de la Unión.

1. Y si en El Congreso de la Unión se encuentran pruebas suficientes, la turnan al congreso local.

Y aquí le desvanecen todos los cargos. Jajajaja.

Perdón, el sarcasmo es cortesía de la casa.

¿A dónde iremos a parar? No lo sé, sólo el Buki sabe el final.

Por lo pronto, como en todas las películas mexicanas, aparece un tema que nada tiene que ver con la trama, pero le añade emoción a la cinta.

Y en esta película aparece Javier Corral, ex gobernador, para meter su cuchara.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.