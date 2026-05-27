¿Quién es César Jáuregui?

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Para entender por qué la ausencia de César Gustavo Jáuregui Moreno pesa tanto en el expediente de El Pinal, hay que mirar más allá de la coyuntura. No se trata solamente del exfiscal que dejó el cargo tras el escándalo por la presunta presencia de agentes de la CIA en un operativo en la sierra de Morelos. Se trata de uno de los operadores políticos más experimentados del panismo chihuahuense, un hombre que durante décadas no estuvo siempre bajo los reflectores, pero sí cerca de los centros donde se tomaban las decisiones.

Jáuregui no llegó a la política de paso. Llegó joven, desde el PAN, y ahí construyó prácticamente toda su carrera. Fue funcionario municipal, diputado local, coordinador parlamentario, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, secretario general de Gobierno y, finalmente, fiscal general del Estado. Su trayectoria no es la de un improvisado en el poder, sino la de alguien que conoce los pasillos, los acuerdos, los silencios y las zonas grises de la política local.

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Por eso su caso resulta más delicado.

Porque cuando un político con ese nivel de oficio dice que “no sabía” o que la información era “inconsistente”, la explicación no alcanza. Menos aún cuando se habla de un operativo donde habría intervenido personal extranjero sin autorización clara del Gobierno federal. Jáuregui no era un mando menor. Era el titular de la institución responsable de la procuración de justicia en Chihuahua.

Su cercanía con Maru Campos tampoco es nueva. Ambos coincidieron en el Congreso local durante los años del duartismo, cuando la llamada nómina secreta dejó una marca profunda en la vida política del estado. Aquella etapa no sólo los vinculó en términos legislativos; también los colocó dentro de una red de acuerdos que, con los años, terminó reconfigurando el poder panista en Chihuahua.

Ahí aparece una de las claves del personaje: Jáuregui como operador.

No necesariamente el rostro principal, no siempre el candidato natural, pero sí el hombre que sostiene la estructura. Él mismo lo dijo en una entrevista reciente: en política hay quienes dan el espectáculo y quienes sostienen la carpa. Durante años, Jáuregui fue de los segundos. Pero antes del escándalo de El Pinal, parecía decidido a cambiar de papel. Su imagen comenzó a circular en espectaculares en la capital con una frase que hoy suena incómoda: “Estoy listo para servir a Chihuahua”.

La aspiración por la alcaldía quedó sepultada bajo una pregunta mucho más grave: ¿cómo se metió la CIA a un operativo en Chihuahua?

Cuando renunció a la Fiscalía, Jáuregui reconoció omisiones en la información y en la gestión institucional sobre la presencia de presuntos funcionarios extranjeros. Habló de responsabilidad política, de respeto a la soberanía y de la necesidad de permitir investigaciones autónomas. Pero una renuncia no borra la responsabilidad de mando. Tampoco sustituye una comparecencia.

Y ese es el punto.

Jáuregui carga con una responsabilidad superior: la conducción de toda la Fiscalía. Si hubo comunicación con agentes extranjeros, si se permitió su presencia, si se ocultó información o si se intentó reducir el asunto a una capacitación con drones, la cadena de mando no puede detenerse en un funcionario intermedio.

César Jáuregui sabe cómo funciona el poder en Chihuahua porque ayudó a construirlo. Sabe cómo se procesan las crisis, cómo se administran los daños y cómo se coloca a alguien en el centro del incendio para proteger a otros. Por eso su ausencia no parece un detalle burocrático. Parece una señal política.

La pregunta, entonces, no es sólo quién es César Jáuregui.

La pregunta es qué sabe.

David Gamboa Mercadólogo por la UVM. Profesional del Marketing Digital y apasionado de las letras. Galardonado con la prestigiosa Columna de Plata de la APCJ por Columna en 2023. Es Editor General de ADN A Diario Network. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.