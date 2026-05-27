La oposición brava de Chihuahua.

Publicidad - LB2 -

Chihuahua tiene historia. Una historia marcada por la defensa de la democracia, por la resistencia civil y por una identidad profundamente ligada a la libertad. Los chihuahuenses no nacimos para obedecer en silencio ni para aceptar imposiciones. Nuestra tierra se ha forjado entre revoluciones, luchas sociales y movimientos ciudadanos que han dejado huella en todo México. Por eso, cuando el poder intenta imponerse desde el centro del país, Chihuahua vuelve a despertar.

En lo personal, crecí escuchando una y otra vez aquellas historias narradas por la voz de Francisco Barrio, uno de los personajes más emblemáticos de la transición democrática en México. Historias de ciudadanos enardecidos por los fraudes electorales de los años ochenta, de familias enteras que salían a las calles para defender el voto y exigir respeto a la voluntad popular. Historias de sacerdotes valientes que cerraban iglesias como acto de protesta ante la injusticia, de empresarios y ciudadanos que rayaban los billetes para que circularan por todo el país con mensajes contra el régimen priista, de marchas multitudinarias que rompían el miedo y desafiaban al autoritarismo.

- Publicidad - HP1

Aquella resistencia no fue improvisada ni cómoda. Fue una lucha que implicó sacrificio, valentía y una rebeldía profundamente pensada. Chihuahua fue uno de los estados que más aportó a la construcción de la democracia moderna de México. Basta recordar el movimiento cívico de 1986, cuando miles de ciudadanos denunciaron el fraude electoral contra Francisco Barrio y el PAN frente al aparato del PRI. Ese movimiento se convirtió en símbolo nacional porque mostró que la sociedad organizada podía enfrentar al poder. Lo que ocurrió en Chihuahua fue antecedente de muchas de las transformaciones democráticas que años después viviría el país.

Hoy, varias décadas después, pareciera que la historia vuelve a tocar la puerta.

Lo que hemos visto en las últimas semanas guarda similitudes preocupantes con aquellos tiempos. De nueva cuenta observamos la intención de imponer desde el centro una narrativa política contra un gobierno estatal de oposición. Chihuahua ha enfrentado al narcotráfico, ha mantenido posiciones firmes frente a la inseguridad y ha levantado la voz en temas donde otros prefieren callar. Eso inevitablemente tiene costos políticos.

Mientras tanto, el gobierno federal guarda silencio frente a múltiples investigaciones y escándalos que involucran a actores cercanos al oficialismo. Ahí están los señalamientos sobre presuntos vínculos de figuras políticas con grupos criminales, las investigaciones periodísticas sobre financiamiento irregular y las constantes contradicciones en la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, la persecución política pareciera concentrarse únicamente en quienes representan una oposición incómoda.

Pero más allá de la coyuntura política, hay algo mucho más profundo que Morena parece no entender: la forma de pensar del norte del país.

Los norteños, y particularmente los chihuahuenses, tenemos una cultura política distinta. Aquí existe un fuerte sentido de independencia, de trabajo y de responsabilidad individual. Somos una sociedad desconfiada del poder centralista y profundamente participativa. Chihuahua cuenta con una de las sociedades civiles más activas del país, con cientos de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de derechos humanos, asistencia social, educación, transparencia, desarrollo comunitario y participación ciudadana. Esa red de ciudadanos organizados ha sido clave para exigir rendición de cuentas y para impedir que el poder opere sin contrapesos.

Aquí la ciudadanía participa, cuestiona y debate. No somos una comunidad que se deja engañar fácilmente por discursos populistas ni por campañas permanentes de polarización. Por eso, mientras Morena apuesta todo para ganar Chihuahua en 2027, sus propias estrategias han comenzado a generar el efecto contrario.

La presión política, los ataques constantes y el intento de confrontar al estado con la federación han despertado algo que parecía dormido: el espíritu combativo de Chihuahua. Ese espíritu que ya vimos en 1986. Ese mismo que convirtió a los ciudadanos comunes en defensores de la democracia. La historia de Chihuahua demuestra que cuando el poder intenta imponerse, la sociedad responde.

De hecho, las encuestas recientes muestran un fenómeno interesante: el crecimiento más significativo no necesariamente ha sido para partidos específicos, sino en el segmento de ciudadanos indecisos que comienzan a adoptar posturas claramente anti Morena. Y eso tiene una explicación sencilla: los chihuahuenses rechazan las imposiciones. Cuando sienten amenazada su libertad o la autonomía de su estado, reaccionan.

Aún falta mucho rumbo a la elección de 2027. La política cambia rápido y nadie puede dar resultados por definitivos. Pero lo que hoy se percibe en Chihuahua es algo más grande que una simple disputa electoral. Es una defensa de identidad. Es una ciudadanía que empieza a recordar quién es y cuál ha sido históricamente su papel en México.

Todo parece indicar que Morena enfrentará en Chihuahua una resistencia mucho más fuerte de la que esperaba. Y quizá sea precisamente este estado norteño el que vuelva a marcar el rumbo para otras entidades donde también existe un creciente cansancio frente al centralismo y las imposiciones políticas. Estados como Zacatecas, Campeche o Nuevo León observan con atención lo que sucede en Chihuahua.

Porque al norte de México no le gustan las imposiciones. Le gustan la democracia, la libertad y el carácter firme de una ciudadanía que no se rinde fácilmente. Los llamados “bárbaros del norte” no solamente defienden su tierra; muchas veces terminan marcando el rumbo de todo México.

Marisela Terrazas Ex Diputada por el PAN en Chihuahua. Doctorante en Ciencias de la Educación por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Maestra en Educación por UTEP, ex directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud y experta en políticas públicas juveniles. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.