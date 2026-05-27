Posicionan a Maru como líder de la oposición.

Publicidad - LB2 -

En las últimas semanas la figura de la gobernadora de Chihuahua se ha mantenido en el ojo público nacional. El conflicto en el cual la mandataria estatal arropada por una coalición encabezada por el PAN enfrenta a todo el conglomerado asociado al partido MORENA ha posicionado a la chihuahuense como el liderazgo político de oposición del momento y con la suficiente fuerza para crecer en el futuro inmediato.

Dirán algunos que eran casos y contextos diferentes, pero la actual andanada jurídica y política de parte del gobierno federal y su partido de origen en contra de la gobernadora de Chihuahua recuerda mucho al proceso de desafuero para perjudicar a AMLO en los albores del año 2006.Son en esencia las motivaciones políticas lo determinante de ambos casos.

- Publicidad - HP1

Es la conservación del poder, tal vez de todo el poder, lo que se juega; no es el respeto irrestricto a la Ley porque ya hubiesen caído varios gobernadores y/o gobernadoras (aparte del de Sinaloa), no es la Soberanía porque los gringos trabajan desde siempre (ahorita mismo, no tenga dudas) en territorio nacional metiendo su cuchara según se conjuguen múltiples factores.

Sucede que, como aquí lo mencionamos, la administración Trump (y así le dará continuidad la siguiente) ha marcado su estrategia de control de drogas en la premisa de reducir la oferta de las mismas en las calles para contener las muertes por sobredosis, algo que en efecto presenta resultados incipientes, pero al fin positivos y que ya hemos abordado en otras ocasiones.

La tutela que los Estados Unidos de América ejerce de facto sobre la dictadura de Venezuela nos indica lo que muchos se resisten a aceptar: para los gringos la ideología puede acomodarse a sus intereses, pero también pueden acomodar las cosas en lo que asumen como su patio trasero.

¿Estados Unidos tendrá la intención de intervenir en asuntos de México? Siempre, en toda Latinoamérica y en otros países. Lo mismo que Rusia y China intentan de diversas formas en sus áreas de influencia.

Por lo anterior surge la hipótesis de que el gobierno federal de México al saber de una presunta participación de la CIA en territorio y con el gobierno de Chihuahua, se alarmó por lo que interpretarían como un “plan desestabilizador” que debido a los elementos de entendimiento directo que existirían entre estructuras políticas y organizaciones criminales transnacionales podrían llevar al desmantelamiento de lo que se conoce como la “4T”.

La reacción furibunda ante los sucesos de Morelos Chihuahua, contrario a lo buscado por el gobierno de México, precipitó un primer paquete de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense casi de inmediato y luego del inicio de las hostilidades oficialistas contra la gobernadora de Chihuahua.

Contraproducente fue también la marcha convocada desde la cúpula de MORENA el pasado 16 de mayo contra Maru; la nota nacional se la llevó un disminuido contingente en las inmediaciones del palacio de gobierno de Chihuahua, la documentación de viejas prácticas de acarreo y acciones de repudio a figuras importantes del partido guinda.

“Haiga sido como haiga sido”. La gobernadora norteña salió fortalecida de esa marcha, sus bonos se fueron por las nubes y buscó, con éxito, seguir en el foco de atención en una agenda de entrevistas en medios nacionales.

“No hay publicidad mala”. Aún y con detalles, o lo que algunos dicen son “confesión de parte”, la gira en medios importantes de la Ciudad de México antecede a la notificación de requerimientos de la Fiscalía General de la República a la mandataria chihuahuense, haciendo que permanezca en los reflectores nacionales.

Las “benditas redes sociales” dan cuenta de un segmento considerable de la población mexicana que conectó con la postura contestataria y firme de la gobernadora frente a la endeble narrativa oficialista.

Todo esto parece que ha encendido más la intención de la Fiscalía federal “autónoma” de ir por la mandataria estatal con carpetas por el caso de la CIA y ahora de la Fiscalía de la Ciudad de México por intento de secuestro al inmediato anterior gobernador de Chihuahua. Así como lo lee.

De la misma manera ya se solicitó juicio político en contra de Maru. Entre 2004 y 2005 AMLO se consolidó, gracias a la respuesta ciudadana, como el líder opositor de entonces y por dos sexenios a raíz del proceso de desafuero al que fue indiciado.

¿Van a consolidar a Maru como la líder de la oposición?. ¿Qué se va a precipitar sobre el país?. ¿A dónde nos están llevando?.

“Cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, seguros están sus bienes;”

(Lucas 11:21)

Moisés Hernández Félix Lic. en Administración Pública y Ciencia Política, candidato a Maestro en Administración en curso. Ha sido funcionario público federal y docente en nivel media básica y medio superior. Se especializa en gobernanza educativa y políticas públicas. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.