Los Ocho pesos de Maru

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“A ver, tienes una cuenta de banco y tienes 100 pesos en la cuenta de banco,

eh, sacas, este, de tu cuenta 2 pesos, y te quedan 8”

María Eugenia Campos en entrevista con Adela Micha

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En la columna que escribí la semana pasada, me hacia la pregunta, en la actual partida de ajedrez entre la 4T y la oposición, ¿qué jugada sigue? En ese momento, las blancas habían hecho un movimiento masivo de alfiles, caballos y peones, con la marcha del sábado 16, la cual fue bastante numerosa, aunque no tanto como a Ariadna Montiel, lideresa de Morena y una de las torres más poderosas con las que cuenta la doctora Sheinbaum, le hubiera gustado.

Las negras que siguen sin poder articular una estrategia eficiente, enfrentaron el ataque con un movimiento defensivo, más bien torpe, movilizando peones en intentos de bloqueo con mayor pena que gloria. Pues bien, durante la semana, la Dama-Gobernadora, pieza clave de la oposición, trato de recuperar el centro del tablero, realizando un tour de medios con el que, se pretendía, se le lavara la cara y se le posicionara como víctima de una persecución política.

Como era de esperarse, dicho tour, a pesar de haber sido con puros entrevistadores a modo, resultó ser un rotundo fracaso. Fue tan vergonzoso que no solo no pudo posicionarse como víctima, sino todo lo contrario, confesando de pasada, la posible comisión de delitos federales, además de evidenciar una limitación intelectual tal, como no la veíamos desde los tiempos de Peña Nieto.

He aquí algunos breves extractos de las pifias en las que incurrió ese día a la señora Campos; y son solo una pequeña muestra, porque fueron tantas, que se pueden llenar bastantes páginas, muy jocosas, por cierto, si relatáramos todas y cada una de ellas en tan penosa exhibición de estulticia mediática.

Empecemos por donde la señora Campos confiesa su no tan recóndito deseo de solicitar la intervención extranjera, la entrevista fue con el más anti cuatro T de todos los conductores, Loret de Mola.

Le lanza la pregunta de forma cómoda, el conocido Lord Montajes “¿Debería haber agentes de la CIA armados, haciendo operativos con los agentes estatales y federales mexicanos contra el narco?” ¿Cuál se suponía que era la respuesta? No, desde luego que no; en lugar de eso se sincera doña Maru con un “Si, debería de haber”. Todavía Loret de Mola trata de ayudarla a salir del atolladero en el que evidentemente se está metiendo: “¿Armados? ¿Operando?”, “Si debería de existir” dice contundente funcionaria que juró cumplir y hacer cumplir las leyes mexicanas.

No se cuantas entrevistas dio antes de llegar con Ciro Gómez Leyva. No debieron haber sido muchas, porque el programa de Ciro, es por la mañana, y sin embargo, la señora Campos ya acusaba un cansancio mental tan evidente que le impidió entender, y por ende contestar lo que le trataba de preguntar el comentarista.

“¿Se ha alterado en estas tres, casi cuatro semanas la coordinación y el trabajo con el gabinete de seguridad, con las fuerzas de seguridad del Gobierno federal en Chihuahua, Gobernadora?” Plantea Ciro la pregunta de forma clara y simple. La respuesta apropiada era un sí o un no, según fuera el sentir de la señora Campos, solo que ella estando en modo negación, en modo defensa responde: “Con la CIA, Ciro, yo te vuelvo a comentar no hay colaboración”.

Tiene que interrumpir Ciro para ayudarle a entender la pregunta: “Me refiero a las mexicanas, con Omar García Harfuch, con la Secretaria de la Defensa, con la Secretaria de Marina, con nuestro gabinete de seguridad” y la señora Campos, ya completamente perdida, se vuelve a sincerar “No, no tengo idea”.

Intenta Ciro por tercera vez a tratar de ayudarle, explicando de nuevo su planteamiento, él se refiere a la relación entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, en ningún momento él dijo que hubiera algún tipo de relación entre el gobierno de Chihuahua y alguna agencia extranjera, a final de cuentas, la gobernadora solo alcanza a balbucear, “Pues mira, yo espero que estén las cosas, eh, funcionando”.

Con Adela Micha la señora Campos tuvo a bien recetarnos un peñanietazo de esos que hacen historia: “a ver, tienes una cuenta de banco y tienes 100 pesos en la cuenta de banco, eh, sacas, este, de tu cuenta 2 pesos, y te quedan 8”. Con esa frase que la historia difícilmente olvidará, la señora Campos seguro queda al frente, a vistas del liderazgo panista, del grupo de posibles presidenciables.

Finalmente, y para no hacer el cuento tan largo, cerraremos este texto citando la cantinfleada de lujo y el intento de revirada, que la señora gobernadora tuvo a bien de ejecutar con Joaquin López Doriga, para deleite de los que esperamos poco de ella. Así fue el penoso, pero divertido dialogo entre Maru-cantinflas-Campos y Joaquin López Doriga:

JLD – ¿Y el gobierno federal estaba al tanto de que estaban operando ahí estos agentes?

Gobernadora – Si estábamos operando, eran eh, eran materia de cooperación; te pongo un ejemplo, …hubo un generador de violencia que decía Estados Unidos, se acaba de pasar a Chihuahua, este, o está en tal estad.. en tal entidad federativa, y necesito que me ayuden a agarrarlo para extraditarlo a Estados Unidos, bueno, hacíamos un trabajo de colaboración entre tal vez dos Estados o nada mas el estado de Chihuahua, esa agencia, buscar al generador de violencia, y se iba a Estados Unidos.

JLD – ¿Y participaban en ese operativo agentes de la agencia, perdón, personal de la agencia que te solicitaba?

Gobernadora – Si, si, o sea participaban, no, bueno, este, …participaban quienes debían de, de, en ese momento, eh atrapar o, o… si o detener a ese generador de violencia que, en ese caso, pues eh, era, era mexicano.

JLD – ¿Podía ser la DEA o el FBI?

Gobernadora – ¿Podía ser la DEA o el FBI? -se pregunta ella misma dudando cómo responder- No- responde con seguridad fingida.

…Y en ese momento, evidentemente confundida, y auto evidenciada como posible cómplice de delitos federales, la señora Campos mira hacia un lugar fuera de cámaras y le pide a alguien que se mueva porque, según ella, no la dejaban ver las “señales” que le estaba haciendo. Fue tan absurdo ese comentario, que hasta López Doriga, en plan de chacota preguntó, “¿Quién está de manager de tercera base?”

La conclusión a la que yo llego es muy probable que, efectivamente, la señora Campos no supiera que había agentes de la CIA operando en el Estado de Chihuahua. Supongo que sus subalternos, en este caso el fiscal general, Cesar Jauregui, no considero necesario informarle de tal situación, ¿para qué? Si es evidente que la Gobernadora tiene un amplio desconocimiento de las leyes y de las situaciones que ocurren en su entidad. Eso aunado a que la señora muy pocas veces se digna visitar la sierra que caso tenía. Además, ¿qué podía salir mal?

Por el momento la partida sigue, y la dama-gobernadora habrá de comparecer en calidad de testigo ante la FGR el próximo miércoles, aunque eso sí, ira “protegida” por una torre que suele ser utilizada por la oposición, Roberto Gil Zuarth. ¿Será este un mejor manager de tercera? Si le va a hacer falta.

Es cuánto.

José Antonio Blanco Ingeniero Electromecánico. Juarense egresado del ITCJ con estudios de maestría en Ingeniería Administrativa por la misma institución y diplomado en Desarrollo Organizacional por el ITESM. Labora desde 1988 en la industria maquiladora. Militó en el PRD de 1989 al 2001. En la actualidad, un ciudadano comprometido con las causas progresistas de nuestro tiempo, sin militancia activa. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.