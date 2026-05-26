Aguantar no siempre es vivir

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Hace unos días viví uno de los momentos más personales y emocionantes de mi vida.

Presentar la versión audiolibro de mi más reciente obra: ¿Qué sigue? en la Feria del Libro de las Fronteras, en esta, nuestra Ciudad Juárez, fue mucho más que compartir un proyecto editorial. Fue escuchar mi propia historia regresar a mí convertida en voz. Mi voz.

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Y eso tiene un peso difícil de explicar.

Porque escribir un libro ya implica desnudarse emocionalmente. Pero narrarlo uno mismo es distinto. Ahí ya no hay distancia posible. No hay manera de esconderse detrás de las palabras. Cada pausa, cada silencio, cada respiración, carga algo de la vida que he vivido realmente.

Mientras grababa el audiolibro entendí que estaba haciendo algo que me habría costado muchísimo años atrás: hablarme con honestidad. No al personaje público. No al profesionista. No al político. A la persona.

Al hombre que también dudó. Que se equivocó. Que perdió equilibrio más de una vez. Que intentó sostenerlo todo aun cuando por dentro empezaban a romperse cosas que no sabía cómo nombrar.

Por eso la experiencia me movió tanto.

Porque ver a personas acercarse después de haberlo escuchado, para decirme que se habían sentido identificadas con ciertas partes del libro fue profundamente conmovedor. Algunos me hablaron de pérdidas. Otros del cansancio de vivir siempre intentando “funcionar”. Otros simplemente agradecieron escuchar una historia contada sin aparentar perfección.

Y creo que ahí está el verdadero valor de este proyecto.

Nunca escribí ¿Qué sigue? para construir una imagen impecable de mí mismo. Al contrario. Lo escribí porque durante años entendí algo que me cambió profundamente: aguantar no siempre significa estar bien. A veces solo significa que uno aprendió a esconder el dolor mientras sigue cumpliendo hacia afuera.

Durante mucho tiempo viví desde esa lógica.

La lógica de resistir. De controlar. De resolver. De sentir que mi valor dependía de qué tanto podía cargar sin quebrarme. Y aunque eso me permitió avanzar en muchos aspectos de mi vida, también me alejó de emociones, relaciones y momentos importantes.

Narrar este audiolibro con mi propia voz me obligó a volver a pasar por muchos de esos lugares emocionalmente.

Recordé la enfermedad de mi padre. Los momentos de vacío. El desgaste de querer demostrar constantemente que podía con todo. La sensación de perderme aun cuando desde fuera parecía que mi vida estaba funcionando.

Y, aun así, mientras grababa, nunca sentí vergüenza.

Sentí gratitud.

Gratitud por haber sobrevivido a esas etapas. Por las personas que permanecieron. Por mi familia. Por quienes me ayudaron a entender que vivir no se trata solamente de sostener estructuras, sino de construir sentido.

También sentí algo muy especial al presentar este proyecto precisamente en Ciudad Juárez.

Porque esta ciudad sabe perfectamente lo que significa cargar etiquetas injustas. Ser reducida a versiones incompletas construidas desde fuera. Durante años, Juárez fue explicada únicamente desde la violencia o la tragedia, ignorando toda la dignidad, el esfuerzo y la humanidad que también existen aquí.

De alguna manera, yo también entendí eso en mi propia vida.

Aprendí que ninguna persona puede resumirse únicamente a sus errores, sus momentos difíciles o la percepción pública que otros construyen sobre ella.

Quizá por eso este audiolibro ha conectado tan bonito con quienes lo han escuchado gratuitamente en Spotify. Porque no intenta vender respuestas perfectas. Más bien comparte preguntas reales. Habla de la fragilidad, del cansancio, de la fe, de la familia, del miedo a equivocarse y de esa búsqueda constante por entender qué vale verdaderamente la pena sostener.

Después de lanzar el audiolibro, me quedé pensando en algo muy sencillo:

A veces uno cree que escribir un libro es dejar algo de sí mismo en las páginas.

Pero ahora entiendo que, cuando además decides narrarlo con tu propia voz, lo que realmente haces es acompañar a alguien más desde tu propia humanidad.

Y honestamente, no sé si exista algo más valioso que eso.

Te invito a descargarlo sin costo y escucharme en https://open.spotify.com/show/033ljiulhrNMnAm1mMqNMF?si=4ba472cfb51c4630

Raúl García Ruiz Autor de los libros "Puentes Azules" "Arquitectura Azul" y “SynDike”

Especialista en resolución de conflictos y mediador en instancias gubernamentales. Relacionista Público tanto con iniciativa privada como con los diversos organismos públicos. Actualmente se desempeña como Recaudador de Rentas del Gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.