La cultura de calidad en México ya comenzó

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Esta mañana, en una planta de Ciudad Juárez, lancé la pregunta que llevo años haciendo en talleres, aulas y auditorías:

¿Qué pasaría si tomáramos lo mejor de las filosofías de calidad del mundo y las adaptáramos a México?

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Hoy quiero contarles la respuesta.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón era un país destruido. Lo que hicieron fue simple y brillante: mandaron a sus jóvenes a aprender de los mejores — a Alemania, a Estados Unidos — y trajeron a Japón a W. Edwards Deming, un estadístico norteamericano reconocido por sus aportes en control estadístico de calidad.

En Japón, Deming fue más allá. Les enseñó que los errores no se corrigen al final — se previenen desde el principio. Que mejorar no es un proyecto, es un hábito. Su herramienta: el ciclo PDCA — Planear, Hacer, Verificar, Actuar. Una idea simple que cambió la industria japonesa para siempre.

Con esa base, Japón construyó su propio modelo. Lo que hoy conocemos como Lean Manufacturing. Años después, Estados Unidos respondió con Six Sigma — más riguroso, más estadístico, igualmente poderoso.

Dos filosofías. Dos culturas. Y México en medio de las dos.

Entré como practicante a Grupo Cementos de Chihuahua en el año 2000, justo después de que recibieran el Premio Nacional de Calidad de 1999. No llegué al momento del premio, pero llegué a algo más valioso: a la cultura que lo hizo posible. La vi funcionar en los pasillos, en la operación, en la gente.

Esa experiencia sembró en mí algo que después no pude ignorar: el “sí se puede” no es un slogan. Es una evidencia.

GCC no está sola. CEMEX y Bimbo también tienen Premio Nacional de Calidad en su historia. Yakult adaptó un modelo japonés y construyó una operación de distribución reconocida en toda Latinoamérica. Empresas mexicanas, con cultura mexicana, compitiendo y ganando en mercados globales.

No tuvieron que dejar de ser mexicanas para lograrlo. Al contrario.

Al terminar el taller, una de las ingenieras preguntó:

“¿Cómo hacemos para mantener esta cultura? No solo para implementarla.”

La pregunta correcta. Y la que más empresas se hacen demasiado tarde.

He auditado organizaciones con sistemas perfectamente documentados que dos años después están abandonados. ¿Por qué? Porque confundieron el evento con la cultura.

Sostener requiere tres cosas que ningún manual te enseña. Líderes que predican con el ejemplo — no que aprueban presupuesto para calidad y luego toman atajos en la operación. Visión y propósito compartido — la gente no sostiene procesos, sostiene significados. Y estrategias que enganchan, como la gamificación: convertir la mejora continua en algo que la gente quiere hacer, no que tiene que hacer.

Lo que nos frena no es falta de capacidad técnica. Tenemos ingenieros extraordinarios, operadores disciplinados, gerentes competentes. Lo que nos frena son paradigmas que cargamos sin cuestionarlos: el “ya merito”, la desconfianza, la visión de corto plazo.

Pero somos también el país que se organizó en horas después de un terremoto. Cuando los mexicanos tenemos propósito claro y liderazgo que inspira, ejecutamos de forma extraordinaria.

El problema nunca fue la gente.

GCC ya demostró que es posible. El camino existe y está trazado. Lo que falta son más organizaciones dispuestas a recorrerlo con método, con líderes que entiendan que la cultura no se decreta — se construye todos los días, en cada decisión, en cada turno.

Por eso hoy, desde estas páginas, me comprometo a seguir documentando lo que funciona en la industria de esta región. No como teoría importada, sino como práctica comprobada en plantas, auditorías y aulas de esta frontera.

México ya tiene los casos de éxito. Ya tiene el talento. Ya tiene la historia.

Lo que sigue es decidir que somos suficientes para escribir la siguiente.

Oscar Peinado Cuenta con más de 20 años de experiencia implementando sistemas de gestión, auditoría y liderazgo transformacional en empresas del sector manufacturero. Es consultor y profesor en programas de maestría y profesional especializados en tecnologías, calidad, y logística. Su perspectiva combina el rigor técnico con el análisis profundo de cómo la falta de estrategias y liderazgo debilita industrias completas.