Supervisa Ichdii estancias infantiles para garantizar seguridad de niñas y niños

Revisiones buscan verificar licencias de funcionamiento, condiciones de instalaciones y capacitación del personal.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) realiza supervisiones permanentes a los Centros de Atención Infantil en el estado, con el objetivo de garantizar que cumplan con las condiciones de seguridad y funcionamiento establecidas para la atención de niñas y niños.

Estas acciones forman parte de las visitas ordinarias que el organismo lleva a cabo en estancias infantiles, como parte de la estrategia del Gobierno del Estado para asegurar espacios confiables para las familias.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que durante cada inspección se revisan diversos aspectos relacionados con la operación de los centros, entre ellos el estado de las instalaciones, los procesos administrativos, el orden y la limpieza, el equipamiento disponible y la capacitación del personal encargado del cuidado infantil.

El funcionario explicó que cuando se detecta algún espacio que no cuenta con la licencia de funcionamiento correspondiente, el personal del Instituto informa a los responsables sobre lo establecido en la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Cuidado y Atención Infantil.

Añadió que estas revisiones también incluyen visitas de cortesía, mediante las cuales se orienta a los responsables de los centros para que acudan a las oficinas del Ichdii y inicien los trámites necesarios para regularizar su situación.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía a reportar estancias infantiles que operen de manera irregular, lo que permitirá realizar inspecciones extraordinarias para verificar su funcionamiento y garantizar la seguridad de los menores.

El Instituto cuenta con oficinas de atención en Ciudad Juárez, Chihuahua y Guachochi, donde las personas interesadas pueden presentar denuncias o recibir orientación sobre los requisitos para la operación de centros de atención infantil.

