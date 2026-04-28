Aclara Fiscalía identidad en fotografía difundida tras accidente en Chihuahua

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Autoridades descartan presencia de funcionarios estadounidenses en imagen publicada.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Unidad Especializada encargada de la investigación del caso relacionado con el narcolaboratorio en “El Pinal”, municipio de Morelos, desmintió que una fotografía difundida recientemente corresponda a funcionarios de Estados Unidos fallecidos en el accidente ocurrido el pasado 19 de abril.

De acuerdo con la instancia, la imagen muestra únicamente a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), entre ellos el entonces director Pedro Oseguera Cervantes y el agente Manuel Méndez Montes, ambos fallecidos en dicho incidente.

“En la fotografía aparece únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación”

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Las autoridades precisaron la identidad de las personas que aparecen en la imagen, señalando que se trata de integrantes de corporaciones locales y no de personal extranjero, como se había sugerido en versiones difundidas.

El caso está vinculado con el operativo en el que fue desmantelado un laboratorio clandestino de drogas en la región serrana, hecho que derivó en una investigación de carácter federal por la presunta participación de agentes extranjeros.

La Unidad Especializada hizo un llamado a evitar la difusión de información no verificada, al considerar que este tipo de versiones puede afectar el desarrollo de las indagatorias en curso.

“Se hace un llamado a no especular con información no corroborada”

Las autoridades reiteraron que continuarán informando de manera oficial conforme avancen las investigaciones, con el fin de garantizar claridad y apego a los procesos legales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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