Gana Creel premio internacional por turismo de naturaleza en Tianguis Turístico 2026

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Destino chihuahuense es reconocido por su riqueza natural y atractivo en Barrancas del Cobre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Pueblo Mágico de Creel fue galardonado en la categoría de Naturaleza dentro de los Premios de Excelencias 2026, en una ceremonia realizada durante el Tianguis Turístico de México en Acapulco, Guerrero.

El reconocimiento posiciona a Creel como uno de los principales destinos del país en turismo de naturaleza, al destacar su papel como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre y su diversidad de paisajes.

“Este reconocimiento destaca la riqueza natural de Creel”

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Entre los atractivos que consolidan su relevancia se encuentran sitios como el Valle de los Monjes, el Lago de Arareko y el Parque Barrancas, que forman parte de la oferta turística de la región.

El galardón fue recibido por el secretario de Turismo del estado, Edibray Gómez Gallegos, como parte de los premios otorgados por el Grupo Excelencias, que reconoce iniciativas destacadas en turismo, cultura y desarrollo sustentable en Iberoamérica y el Caribe.

Además, en esta edición del Tianguis Turístico, otros destinos de Chihuahua como Guachochi también participaron en distintas categorías, lo que refleja la diversidad cultural y natural del estado.

“Se consolida como un destino emblemático para el turismo de naturaleza y aventura”

Las autoridades señalaron que este reconocimiento fortalece el posicionamiento de Chihuahua en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que impulsa la promoción turística de la entidad.

El Tianguis Turístico de México es considerado el principal evento del sector en el país, donde se generan alianzas estratégicas y se promueve la oferta turística de las entidades federativas.

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