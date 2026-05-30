Acerca Cruzada por las Causas servicios y obras de mejoramiento a Senderos de San Isidro

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Dependencias municipales realizaron acciones comunitarias, atención ciudadana y rehabilitación urbana en el suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cruzada por las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, llevó este sábado servicios gubernamentales, programas sociales y acciones de mejoramiento urbano a la colonia Senderos de San Isidro, con la participación de diversas dependencias municipales enfocadas en atender necesidades de la comunidad.

La jornada permitió a habitantes del sector y de colonias aledañas acceder a trámites, asesorías y programas públicos sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la ciudad, como parte de la estrategia de atención directa impulsada por el Gobierno Municipal.

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La Dirección General de Desarrollo Social realizó recorridos por calles de la colonia para escuchar planteamientos de los vecinos y conocer de primera mano las principales necesidades de la comunidad, mientras que la Dirección General de Desarrollo Económico brindó orientación a través de la Dirección de Desarrollo Rural y entregó soluciones nutritivas para apoyar actividades de cultivo.

El Instituto Municipal de las Mujeres ofreció asesorías jurídicas y servicios de trabajo social, en tanto que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio (DIF) acercó brigadas médicas y actividades dirigidas a niñas y niños.

Como parte de las acciones preventivas, personal del Sistema de Justicia Cívica impartió pláticas a estudiantes de una escuela primaria ubicada en Parajes de San Juan, mientras que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) desarrolló actividades informativas y recreativas en el preescolar Carmen Irigoyen, en Urbivillas del Cedro.

La estrategia también incluyó intervenciones enfocadas en la recuperación y mejoramiento del entorno urbano en distintos puntos del suroriente de la ciudad.

Entre las acciones realizadas destacan trabajos de bacheo en Senderos de San Isidro, bulevar Talamás Camandari, Sendero del Carmen y Federico de la Vega, además del encendido de mil 408 luminarias en colonias cercanas para fortalecer las condiciones de seguridad y movilidad.

La Dirección de Limpia retiró neumáticos en desuso y recolectó 25 toneladas de basura y 14 toneladas de tiliches, mientras que la Dirección de Parques y Jardines efectuó labores de limpieza, pintura y mantenimiento en diversos espacios públicos.

Las autoridades municipales señalaron que estas jornadas buscan combinar la atención social con la recuperación de espacios públicos y la mejora de servicios urbanos, con el propósito de fortalecer el tejido comunitario y elevar la calidad de vida de las familias juarenses.

La Cruzada por las Causas continuará desarrollándose en distintos sectores de Ciudad Juárez como parte de una estrategia orientada a acercar servicios gubernamentales y atender necesidades prioritarias de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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