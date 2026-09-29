Deja tormenta hasta 15 milímetros de lluvia en zona poniente de Ciudad Juárez

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Protección Civil informó que la alerta preventiva seguirá vigente hasta la mañana del miércoles por posible desarrollo de nuevas tormentas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que la tormenta registrada durante la tarde de este martes afectó principalmente sectores cercanos a la Sierra de Juárez y zonas del poniente de la ciudad.

De acuerdo con la actualización emitida a las 3:56 de la tarde, el sistema permaneció sobre el municipio entre 20 y 25 minutos, con lluvia intensa durante un periodo breve.

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La dependencia estimó acumulaciones de entre 10 y 15 milímetros de lluvia, además de rachas de viento de aproximadamente 40 a 45 kilómetros por hora.

Después de afectar sectores del poniente, el sistema comenzó a desplazarse hacia territorio estadounidense, de acuerdo con el seguimiento meteorológico realizado por Protección Civil.

La autoridad municipal señaló que durante las próximas horas podrían registrarse periodos de lluvia intermitente, por lo que se mantiene la vigilancia ante el posible desarrollo de nuevas tormentas.

Protección Civil indicó que algunas de estas condiciones podrían ser severas, especialmente si se forman nuevos núcleos de tormenta en zonas cercanas al municipio.

La dependencia también informó que mantiene vigilancia sobre una tormenta ubicada cerca de Samalayuca, la cual se desplazaba hacia el suroriente de Ciudad Juárez.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó evitar zonas inundadas, arroyos, pasos a desnivel y vialidades con acumulación de agua, debido al riesgo que representan para peatones y automovilistas.

La alerta preventiva permanecerá vigente hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 30 de septiembre, mientras continúa el monitoreo de las condiciones climáticas.

Según el pronóstico, la probabilidad de lluvia y tormentas disminuiría gradualmente después de las 10:00 de la noche y mantendría esa tendencia durante la madrugada.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.

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