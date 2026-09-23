Atiende JMAS contingencia con maquinaria y equipo especializado en Juárez

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La Junta de Agua reportó 97 cuadrillas, 30 motobombas y equipo especializado para atender afectaciones por lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez mantiene recorridos de supervisión en zonas inundadas para identificar posibles afectaciones en la red de drenaje, tras las lluvias y la tormenta eléctrica registradas durante las últimas horas.

El director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes Arroyo, informó que la precipitación alcanzó 62 milímetros, lo que generó una carga considerable de agua en distintos puntos de la ciudad.

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Durante la tormenta, un corte de energía eléctrica dejó temporalmente fuera de operación 10 pozos; sin embargo, su funcionamiento fue restablecido una vez que regresó el suministro eléctrico.

Paredes Arroyo señaló que la red de drenaje continuó operando, aunque los colectores recibieron un volumen importante de agua pluvial, por lo que será necesario esperar a que disminuyan los niveles para revisar la infraestructura.

“Una vez que bajen los niveles de agua podremos identificar las afectaciones y atenderlas”.

El funcionario explicó que las cuadrillas se mantienen preparadas para intervenir de inmediato en caso de que se presenten hundimientos u otros daños relacionados con la saturación de la red.

La directora de Operaciones, Paola Moreno, informó que personal de la JMAS monitorea diques, colectores principales y puntos de inundación, con el objetivo de revisar la acumulación de agua y el funcionamiento del sistema.

Para atender incidencias, la JMAS dispone de 97 cuadrillas, 30 motobombas de 4 y 6 pulgadas, 10 grúas, 17 camiones de volteo, 19 retroexcavadoras, 20 equipos vactor, dos camiones de plataforma y dos camiones de canastilla.

Como parte del apoyo a la población, la dependencia atendió encharcamientos en viviendas de la colonia Fidel Ávila, brindó auxilio vial a vehículos que quedaron en zonas inundadas y utilizó motobombas para desaguar puntos afectados.

Paredes Arroyo informó que estableció comunicación con el alcalde interino de Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, para poner a disposición del municipio maquinaria, equipo especializado y personal de la JMAS en apoyo a las familias afectadas por las lluvias.

La Junta de Agua indicó que continuará con los recorridos de supervisión y monitoreo de la infraestructura hidráulica y sanitaria mientras persistan las condiciones derivadas de la contingencia.

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