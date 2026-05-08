Construye Obras Públicas cafetería en el Colegio de Bachilleres 19

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La obra fue realizada mediante el Presupuesto Participativo con inversión superior a 6 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas concluyó la construcción de un nuevo edificio en el Colegio de Bachilleres Plantel 19, infraestructura que será utilizada como cafetería y espacio de convivencia para estudiantes y personal docente.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que la obra fue ejecutada a través del programa de Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual la comunidad propuso y respaldó el proyecto.

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La nueva edificación incluye una cafetería de un piso, sanitarios, mesas de ping-pong y áreas exteriores con mesas de picnic, además de malla sombra para brindar mayor comodidad a los usuarios del plantel.

La inversión destinada para la construcción ascendió a 6 millones 70 mil 892 pesos, recursos aplicados como parte de las acciones enfocadas en mejorar la infraestructura educativa en Ciudad Juárez.

González García destacó que en este plantel ya se han desarrollado otros proyectos previamente, entre ellos la rehabilitación de la sala audiovisual, la construcción de un domo y trabajos de mejora en la cancha de fútbol con instalación de pasto sintético.

El funcionario subrayó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios educativos, al considerar que las escuelas representan uno de los principales entornos de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

“Son los recintos en donde pasan la mayor parte del tiempo los jóvenes, por lo que es prioridad edificar lugares que aporten en su desarrollo estudiantil”, señaló Daniel González García.

La administración municipal indicó que este tipo de proyectos forman parte de las obras impulsadas mediante participación ciudadana para atender necesidades prioritarias en planteles escolares de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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