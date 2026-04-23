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Conectará JMAS fraccionamiento San Ángel 5 a red de agua potable en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Trabajos generarán baja presión en colonias aledañas este 24 de abril.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizará este viernes 24 de abril la conexión del fraccionamiento San Ángel 5 a la red general de agua potable, como parte de las acciones de infraestructura hidráulica en el suroriente de la ciudad.

Los trabajos se llevarán a cabo sobre la avenida Acacias, en el Ejido Zaragoza, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, lo que implicará la ocupación del carril derecho en sentido de sur a norte debido al uso de maquinaria especializada.

“Estos trabajos se realizarán […] sobre la av. Acacias ocupando el carril derecho en sentido de sur a norte debido al uso de maquinaria especializada”, informó la JMAS.

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Como consecuencia de estas maniobras, se prevé baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en los fraccionamientos San Ángel 1, 2, 3, 4, así como en zonas aledañas.

La descentralizada exhortó a los habitantes de estos sectores a tomar previsiones, principalmente mediante el almacenamiento de agua para cubrir necesidades básicas durante el periodo de intervención.

“Se registrará baja presión o falta del servicio […] por estas acciones”, advirtió el organismo operador.

Asimismo, se pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona o, en su caso, optar por rutas alternas para evitar contratiempos.

Estas acciones forman parte de los trabajos de ampliación y mejora en la red de distribución, orientados a fortalecer el suministro en nuevos desarrollos habitacionales del suroriente de Ciudad Juárez.

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