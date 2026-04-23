Se reúne Sheinbaum con Alto Comisionado de la ONU para fortalecer agenda de derechos humanos

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Gobierno de México y ONU acuerdan vías de colaboración en materia de promoción y respeto a derechos humanos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien acordó establecer mecanismos de colaboración en esta materia.

El encuentro se enmarca en la agenda del Gobierno Federal para fortalecer las políticas públicas relacionadas con la protección y promoción de los derechos humanos en el país, en coordinación con organismos internacionales.

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, expresó la mandataria.

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Durante la reunión también participaron Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de dicho organismo; y Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en el país.

Por parte del Gobierno de México, acompañaron a la titular del Ejecutivo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla.

“Recibí a Volker Türk […] y a integrantes de la Oficina del Alto Comisionado […]”, publicó Sheinbaum Pardo tras el encuentro.

La reunión forma parte de los acercamientos institucionales entre México y organismos multilaterales, en un contexto donde la agenda de derechos humanos mantiene relevancia tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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