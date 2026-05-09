Celebran a madres juarenses con convivencia en la Casa de los Abuelos

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La SDHyBC organizó actividades artísticas, música y convivencia para reconocer a mujeres y adultos mayores en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día de las Madres, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) realizó un festejo dirigido a líderes de asambleas de adultos mayores y mujeres integrantes de la Casa de los Abuelos en Ciudad Juárez.

Durante la convivencia participaron madres juarenses y personas adultas mayores, quienes disfrutaron de actividades culturales y recreativas organizadas por la dependencia estatal como parte de las celebraciones conmemorativas de esta fecha.

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La titular de la SDHyBC, Austria Galindo, reconoció el papel de las madres en la integración familiar y destacó la importancia de su labor cotidiana dentro de la sociedad juarense.

“A nombre del Gobierno del Estado y de la gobernadora Maru Campos, les deseamos un muy feliz Día de las Madres. Reconocemos el esfuerzo que hacen diariamente las mamás juarenses por mantener unido el núcleo familiar, que es lo más importante en nuestra sociedad”.

El evento incluyó presentaciones artísticas de talento local, baile, una pasarela de modas y música de mariachi, además de alimentos para las asistentes.

La dependencia estatal informó que este tipo de actividades buscan fortalecer los espacios de convivencia y reconocimiento para personas adultas mayores y mujeres de la comunidad fronteriza.

La Casa de los Abuelos funciona como un espacio de atención y encuentro para adultos mayores en Ciudad Juárez, donde se desarrollan actividades recreativas, culturales y de integración social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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