CARTAPACIO | Cinco Corcholatas

Se abre el abanico.

Primero, se mencionaban más de diez nombres como aspirantes por Morena, a la presidencia de México, pero poco a poco se fueron cayendo las fichas hasta quedar tres.

Eran colocados en este orden de posibilidades, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Se mencionaban también a Esteban Moctezuma, Ramón de la Fuente y la recién renunciada, Tathiana Clouthier, entre otros.

De esto hace más de un año. Yo lo registré en mi más reciente libro: ESCENARIOS 24, p.29, Editorial Médano.

Por aquellos días, Monreal quiso darles «caderazo» a sus compañeros, y lo comenzaron a hacer menos.

De entrada el presidente, ya no lo metía entre los posibles y soltó su pataleta… «Estaré en la boleta presidencial del 24, ¡sea como sea!»

Y fue cuando apareció de la nada, Adán Augusto López Hernández, para cubrir la tercera corcholata.

Desde siempre, creí que el Delfín era Ebrard. De hecho, lo sigo considerando como el aspirante con más canicas en las alforjas, pero en política no se puede confiar en la lógica.

Ni siquiera en la ciencia de la prospectiva.

De abril hacia acá, Adán Augusto, como Secretario de Gobernación, fue haciendo roncha y cobrando vigor, al grado que hoy, muchos analistas de corte nacional, consideran que será el sucesor de AMLO, por estar más congruente con el proyecto de nación de López Obrador, y al parecer de ellos, el único capaz de darle continuidad a la 4 T.

Pero, ándale que levanta la mano Gerardo Fernández Noroña, y dice… espérame que yo también tengo mi corazoncito, y me sigue un chingo de chairos.

De tal manera que si no me dejan entrar a la tómbola de Morena, me voy por la libre y me inscribo como independiente.

Nomamespancho.

Ya con dos rebeldes en el estribo, listos para bajarse del convoy andando, López Obrador recular, y dice: en vez de tres, «¡Que sean cinco las corcholatas!, regresen a Monreal y metan a Fernández La Roña, digo, Noroña».

(Esto aun no es oficial, pero ya para el fin de semana se comenzará a dar a conocer)

Mientras tanto, del otro lado de la barda, la alianza frankenstein, PAN, PRI, PRD), se destroza y deja el proyecto de tres patas, sin dos de ellas. Y obvio, el PAN se convierte en un tris, como el partido paraplejico sin oportunidad ninguna de ganar en 2024.

El PRI, solo, y con el encabronamiento de los pitufos, tendrá una derrota más estruendosa en las elecciones de 2023 en EDOMEX, y Coahuila. Y no se diga en 2024.

Estamos al 15 para las 12, y el PAN, inventa una alianza con la «ciudadanía», cuyo líder, obviamente es Claudio X González, quien además de acercar a una organización civil denominada UNIDOS POR MÉXICO, pretende dar la batalla para el 24.

¿A quién postularán? Ya iba muy encarrerada la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Hasta un símbolo para su campaña se pretende edificar desde Ciudad Juárez. ¡la Torre Centinela!

Pero es muy posible que llegue a desplazarla, TATHIANA CLOUTHIER.

Así como lo oyen.

Y de las 5 corcholatas que vienen ¿contra quién será el pleito?

No sé, yo voy por mi pan de muerto para no morir del espanto.

En el siguiente capítulo escribiré sobre UNIDOS POR MÉXICO, y diré porqué no les va alcanzar el tiempo para hilvanar y costurar este proyecto.

