Abre SDR convocatoria para fortalecer producción pecuaria con apoyos a productores

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El programa contempla subsidios de hasta 40 mil pesos para adquisición de equipamiento y tecnología rural.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra abierta la convocatoria dirigida a productores pecuarios interesados en acceder a apoyos para la adquisición de equipamiento e infraestructura rural.

El programa contempla subsidios destinados a fortalecer la productividad en actividades ganaderas mediante la incorporación de tecnología y herramientas especializadas.

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Entre los equipos que podrán adquirirse con este apoyo se encuentran paneles solares pecuarios, ordeñadoras, bombas solares, cercos eléctricos, tanques fríos y equipos de ultrasonido nuevos, entre otros implementos relacionados con la producción pecuaria.

La dependencia estatal detalló que el esquema cubrirá hasta el 60 por ciento de la inversión total, con un monto máximo de apoyo de 40 mil pesos por persona productora.

Las y los interesados podrán consultar la convocatoria completa, anexos y requisitos en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural.

La recepción de solicitudes se realizará en las oficinas de la SDR ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, específicamente en el Departamento de Ganadería, así como en ventanillas instaladas en presidencias municipales.

La Secretaría informó que para recibir asesoría y orientación, las personas productoras pueden acudir al Departamento de Residentes y al Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300 en las extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721.

El periodo de recepción de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

La SDR reiteró que estos apoyos forman parte de las estrategias orientadas a fortalecer la productividad y modernización del sector pecuario en el estado.

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