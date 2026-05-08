Armonizará Chihuahua calendario escolar sin afectar planes de estudio

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La Secretaría de Educación ajustará fechas del ciclo escolar para proteger a estudiantes ante las altas temperaturas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, informó que Chihuahua armonizará las modificaciones al calendario escolar acordadas a nivel nacional, con el propósito de proteger la salud de las y los estudiantes ante las altas temperaturas previstas para los meses de junio y julio.

El funcionario explicó que las adecuaciones fueron definidas en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, buscando además garantizar el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

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Entre los ajustes establecidos se contempla el cierre de clases el próximo 5 de junio, mientras que las labores administrativas concluirán el 12 de junio.

Asimismo, el Consejo Técnico Escolar Intensivo se desarrollará del 10 al 14 de agosto, previo al inicio del siguiente ciclo escolar, mientras que las actividades de reforzamiento académico se llevarán a cabo del 17 al 28 de agosto.

De acuerdo con la programación anunciada por la dependencia estatal, el próximo ciclo escolar iniciará oficialmente el 31 de agosto.

“En Chihuahua tenemos la capacidad de establecer acuerdos y adecuar las tareas”, expresó Gutiérrez Dávila.

El titular de la SEyD destacó que las modificaciones fueron resultado del consenso con distintos sectores educativos y reconoció el respaldo de las secciones 8 y 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, informó que se sostendrá una reunión con representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para coordinar la aplicación de estos ajustes en escuelas particulares de la entidad.

La Secretaría de Educación y Deporte señaló que el objetivo principal de estas medidas es evitar afectaciones derivadas de las condiciones climáticas extremas, especialmente entre los más de 690 mil estudiantes de nivel básico en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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