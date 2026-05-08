Invita Gobierno del Estado a festejo del Día de las Madres en el Parque Central

El evento gratuito incluirá música en vivo, rifas y actividades recreativas para las familias juarenses.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Parque Central, invitó a las familias juarenses a participar en el festejo del Día de las Madres que se realizará este 9 de mayo en el Auditorio al Aire Libre del lado oriente del recinto.
Las autoridades informaron que el evento contará con una programación especial dirigida a las madres fronterizas, con actividades recreativas, música en vivo, rifas y entrega de regalos.
Para participar en las dinámicas de premiación, las y los asistentes deberán acudir previamente por un carnet de participación, el cual será entregado en un horario de 17:00 a 17:45 horas.
La administración del Parque Central recomendó llegar con anticipación, ya que la entrega de carnets será limitada y únicamente mientras exista disponibilidad.
El evento forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno del Estado para promover espacios de convivencia familiar y actividades gratuitas en espacios públicos de la ciudad.
Además de las presentaciones musicales y las rifas, se contemplan diversas sorpresas y dinámicas dirigidas a las familias asistentes.
Las autoridades señalaron que este tipo de celebraciones buscan fortalecer la convivencia comunitaria y ampliar las opciones de recreación para la población fronteriza.
Para mayor información sobre horarios y actividades, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales del Parque Central Ciudad Juárez o acudir a las oficinas administrativas del recinto.
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