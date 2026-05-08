InicioEstadoJuárez / El Paso

Invita Gobierno del Estado a festejo del Día de las Madres en el Parque Central

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El evento gratuito incluirá música en vivo, rifas y actividades recreativas para las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del Parque Central, invitó a las familias juarenses a participar en el festejo del Día de las Madres que se realizará este 9 de mayo en el Auditorio al Aire Libre del lado oriente del recinto.

Las autoridades informaron que el evento contará con una programación especial dirigida a las madres fronterizas, con actividades recreativas, música en vivo, rifas y entrega de regalos.

- Publicidad - HP1

Para participar en las dinámicas de premiación, las y los asistentes deberán acudir previamente por un carnet de participación, el cual será entregado en un horario de 17:00 a 17:45 horas.

La administración del Parque Central recomendó llegar con anticipación, ya que la entrega de carnets será limitada y únicamente mientras exista disponibilidad.

El evento forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno del Estado para promover espacios de convivencia familiar y actividades gratuitas en espacios públicos de la ciudad.

Además de las presentaciones musicales y las rifas, se contemplan diversas sorpresas y dinámicas dirigidas a las familias asistentes.

Las autoridades señalaron que este tipo de celebraciones buscan fortalecer la convivencia comunitaria y ampliar las opciones de recreación para la población fronteriza.

Para mayor información sobre horarios y actividades, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales del Parque Central Ciudad Juárez o acudir a las oficinas administrativas del recinto.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Abre Sheinbaum Mayo 2026 con 69% de aprobación

Encuesta de encuestas ubica respaldo mayoritario a la presidenta, con 30% de desaprobación Ciudad de...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Se llevó a cabo el recorrido Anónimas: Mujeres extraordinarias

El Instituto Municipal de las Mujeres de Ciudad Juárez (IMM), en articulación con la...
Juárez / El Paso

Acerca Ecología servicios y entrega 50 vales de verificación en La Hacienda

Dependencia participó en la Cruzada por Juárez con atención directa a vecinos del sector. Ciudad...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto