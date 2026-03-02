Acerca Ecología servicios y entrega 50 vales de verificación en La Hacienda

Publicidad - LB2 -

Dependencia participó en la Cruzada por Juárez con atención directa a vecinos del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología participó el fin de semana en la Cruzada por Juárez Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, realizada en la colonia La Hacienda, donde se ofrecieron servicios municipales y acciones de mejoramiento urbano a habitantes del sector y zonas aledañas.

El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, informó que durante la jornada se entregaron 50 vales de verificación vehicular a vecinos de la zona, como parte de las acciones para fomentar el cumplimiento ambiental.

“Los vales ahora se manejan directamente con los centros de verificación, por lo cual la ciudadanía los puede cambiar en cualquier unidad móvil del Centro de Verificación Servicompactos, autorizado por el municipio”.

- Publicidad - HP1

Además, personal de Ecología atendió denuncias relacionadas con ruido, revisó solicitudes de fumigación y recibió basura electrónica que fue canalizada para su manejo adecuado.

La jornada formó parte de la estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de México para acercar programas sociales y servicios públicos a colonias prioritarias, mediante esquemas de atención directa en territorio.

Con estas acciones, la administración municipal busca facilitar trámites, promover el cumplimiento de la normatividad ambiental y atender de manera inmediata las necesidades planteadas por la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.