Se reúne Maru Campos con líderes empresariales para revisar proyectos de inversión

Publicidad - LB2 -

La gobernadora y representantes de la iniciativa privada analizaron temas de competitividad y seguridad en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión de trabajo con líderes de la iniciativa privada en Palacio de Gobierno, con el propósito de dar seguimiento a proyectos de inversión y revisar acciones orientadas a fortalecer la competitividad de los municipios del estado.

Durante el encuentro, la mandataria estatal abordó con representantes empresariales diversos temas relacionados con desarrollo económico, infraestructura y condiciones para la atracción de inversiones en Chihuahua.

- Publicidad - HP1

Además, se presentó información sobre los avances en materia de seguridad pública, donde autoridades estatales señalaron que se mantiene una tendencia a la baja en distintos indicadores delictivos.

La reunión contó con la participación del secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña; el subsecretario Técnico y de Seguimiento, Jesús Carrillo; y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez.

Las autoridades estatales destacaron la importancia de mantener coordinación con el sector empresarial para impulsar proyectos estratégicos y fortalecer el entorno económico en la entidad.

El Gobierno del Estado indicó que este tipo de encuentros forman parte de los mecanismos de diálogo permanente con organismos empresariales y sectores productivos.

Asimismo, se reiteró que la colaboración entre autoridades y la iniciativa privada resulta clave para consolidar condiciones de inversión y desarrollo regional en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.