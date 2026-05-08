Inaugura DIF Estatal nueva Unidad Básica de Rehabilitación en Anapra

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El nuevo espacio brindará terapias físicas y ocupacionales a familias del norponiente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal Chihuahua, inauguró la nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) “Anapra”, con una proyección de atención de aproximadamente 320 servicios mensuales para habitantes del sector norponiente de Ciudad Juárez.

La nueva unidad se encuentra ubicada dentro del Centro de Salud Rancho Anapra y tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicios de rehabilitación física y acercar atención especializada a familias de esta zona vulnerable de la ciudad.

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La ceremonia de inauguración fue encabezada por la presidenta del DIF Estatal Chihuahua, María Eugenia Galván Antillón, quien destacó que con esta apertura Ciudad Juárez suma ya tres espacios de rehabilitación operados por el Gobierno Estatal.

Los otros puntos de atención son el Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF), ubicado en la colonia Arroyo Colorado, y la Unidad Básica de Rehabilitación La Cuesta, situada en la colonia Lomas del Rey.

La incorporación de la UBR “Anapra” permitirá ampliar el acceso a terapias y servicios médicos especializados para personas que requieren atención física y ocupacional en distintos sectores de la frontera.

El DIF Estatal informó que la habilitación de esta unidad fue posible mediante coordinación con la Secretaría de Salud, dependencia que aportó el espacio físico y los gastos operativos, mientras que el organismo estatal destinó más de 125 mil pesos para el equipamiento.

La nueva unidad ofrecerá servicios de electroterapia, mecanoterapia, ultrasonido y terapia ocupacional, con atención de lunes a viernes a cargo de dos terapeutas que brindarán alrededor de 16 servicios diarios.

En el evento también participaron el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns; el director de Rehabilitación, Hiram Mendoza Rodríguez; y representantes de la Secretaría de Salud y de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez.

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