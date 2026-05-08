Se suman municipios fronterizos a política estatal de crianza afectiva

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DIF municipales de la zona norte se integraron a la estrategia para promover entornos familiares libres de violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Representantes de los sistemas DIF municipales de Juárez, Ascensión, Guadalupe Distrito Bravos y Nuevo Casas Grandes se adhirieron a la Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar, impulsada por el Gobierno del Estado en coordinación con Unicef México.

La sesión de trabajo se realizó en Ciudad Juárez y tuvo como propósito fortalecer la coordinación entre instituciones para promover modelos de crianza basados en el respeto, la protección de la infancia y la erradicación de prácticas de disciplina violenta en los hogares.

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La presidenta del DIF Estatal Chihuahua, María Eugenia Galván Antillón, encabezó el encuentro y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre municipios para fortalecer el tejido social y generar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

“Hoy marcamos el inicio de un esfuerzo conjunto entre Estado y municipios para que generemos entornos seguros, sanos y llenos de amor”, expresó.

Durante la reunión se informó que actualmente 47 de los 67 municipios de Chihuahua ya participan en esta estrategia estatal enfocada en promover la crianza afectiva y el fortalecimiento familiar.

La jefa de Protección a la Infancia de Unicef México, Rocío Aznar Dabán, reconoció el trabajo realizado por el DIF Estatal para incorporar a gobiernos municipales en acciones de prevención y acompañamiento familiar.

Los municipios adheridos asumirán compromisos como la designación de enlaces municipales especializados, capacitación de facilitadores comunitarios, organización de convocatorias en zonas vulnerables y seguimiento de resultados en coordinación con el DIF Estatal y Unicef.

Asimismo, se informó que desde abril se han realizado encuentros regionales en Delicias, Guerrero, Chihuahua y Parral para ampliar la implementación de estas estrategias en distintos puntos de la entidad.

En el evento participaron también el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte; representantes de Unicef México; integrantes de Fundación GazPro y personal del DIF Estatal en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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