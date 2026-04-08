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Capacita IPACULT a personal municipal en conservación de patrimonio cultural

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La formación busca mejorar el cuidado de monumentos y fortalecer la identidad urbana en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) capacitó a personal municipal en conservación y restauración de patrimonio cultural, con el objetivo de fortalecer las acciones de preservación en la ciudad.

La capacitación, titulada “Restauración y Conservación de Bienes Inmuebles”, fue impartida por la especialista Alejandra Isabel Gutiérrez Becerra y se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

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Durante el curso se abordaron criterios técnicos para la identificación, conservación y restauración de inmuebles con valor histórico, así como los marcos normativos aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

“Es fundamental reconocer el valor de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial”

La directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas Sánchez, destacó que este tipo de capacitaciones responden a la necesidad de mejorar el mantenimiento de espacios públicos y atender la demanda ciudadana en torno al cuidado de monumentos.

La especialista explicó que en México la protección del patrimonio depende de su antigüedad y características, con la participación de instancias como el INAH para monumentos históricos, el INBAL para bienes artísticos, así como autoridades estatales y municipales.

Asimismo, se compartieron métodos para la limpieza y preservación adecuada de monumentos, con el fin de evitar daños y garantizar su conservación a largo plazo.

A la capacitación asistieron alrededor de 20 servidores públicos, principalmente de áreas como Limpia y Parques y Jardines, quienes reforzaron sus conocimientos para aplicar buenas prácticas en el cuidado del patrimonio urbano.

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