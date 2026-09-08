Avanza construcción de auditorio en Bachilleres 9 con Presupuesto Participativo

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La obra registra 60 por ciento de avance y contempla una inversión superior a 4.7 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La construcción de un nuevo auditorio en el Colegio de Bachilleres Plantel 9 registra un avance del 60 por ciento, como parte de una obra seleccionada mediante el programa de Presupuesto Participativo.

El proyecto se desarrolla en el plantel ubicado en avenida Universidad Tecnológica y calle Praderas del Norte, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres.

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La obra representa una inversión de 4 millones 700 mil 120.91 pesos, destinados a fortalecer la infraestructura educativa y ampliar los espacios disponibles para la comunidad estudiantil.

El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que la construcción del auditorio da continuidad a trabajos realizados previamente en el mismo plantel, entre ellos la edificación de aulas.

El nuevo espacio permitirá desarrollar actividades académicas, escolares y comunitarias dentro del Colegio de Bachilleres 9, con mejores condiciones para docentes y estudiantes.

La Dirección General de Obras Públicas señaló que el auditorio será una herramienta para fortalecer la formación de las y los alumnos, al contar con un área adecuada para reuniones, presentaciones y actividades complementarias.

El Gobierno Municipal mantiene los trabajos para concluir la obra y sumar infraestructura educativa en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La intervención forma parte de los proyectos impulsados a través del Presupuesto Participativo, mecanismo mediante el cual la ciudadanía elige obras prioritarias para sus comunidades y espacios de uso público.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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