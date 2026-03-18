Mucho empleo, poco futuro.

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La presidenta presume el dato: México tiene la menor tasa de desempleo de la OCDE, con un 2.6%. Y sí, el número está ahí, no es invento. Lo respalda el propio organismo internacional.

Pero aquí es donde conviene hacer lo que pocos hacen: pensar. Porque una cosa es tener empleo… y otra muy distinta es tener trabajo digno.

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El dato, por sí solo, es una fotografía incompleta. Es como decir que alguien está sano porque no está en el hospital, aunque viva con dolor todos los días. El desempleo mide cuántos no tienen trabajo, pero no mide qué tipo de trabajo tienen los que sí están ocupados. Y ahí empieza el problema.

México puede tener baja tasa de desempleo y, al mismo tiempo, una de las economías con mayor informalidad laboral. Es decir: millones trabajan, sí… pero sin seguridad social, sin estabilidad, sin futuro. Trabajan al día, sobreviven, pero no construyen. Eso no es desarrollo. Es resistencia.

Aquí entra una verdad incómoda que casi nadie quiere tocar:

El trabajo es parte de nuestra identidad. (Es muy importante)

1.- Qué tipo de trabajo hace uno. (Tiene que ver con lo que uno hace.). 2.- Qué tipo de trabajador es uno. (Tiene que ver con lo que uno es).

Es parte de la identidad persona.

Y cuando el trabajo es precario, inestable o mal pagado, esa identidad también se fragmenta. No es lo mismo construir, que sobrevivir. No es lo mismo desarrollarse, que aguantar. Por eso el discurso oficial se queda corto. Porque se celebra el “cuántos trabajan”, pero se evita hablar del “cómo trabajan”.

La OCDE mide desempleo. No mide dignidad laboral. No mide salarios reales frente a inflación. No mide si ese empleo alcanza para sostener una familia sin depender de remesas o apoyos.

Y aquí entra otro ángulo que incomoda aún más: la narrativa selectiva.

Cuando los datos internacionales favorecen al gobierno, se celebran. Cuando no, se desacreditan. Mientras tanto, en la realidad de calle, la gente no mide su vida en tasas de desempleo. La mide en si le alcanza o no le alcanza. En si puede pagar la renta, la gasolina, la escuela, la comida.

Y ahí es donde el discurso se estrella. Porque puedes tener empleo y seguir siendo pobre.

Puedes tener ocupación y no tener estabilidad. Puedes aparecer en la estadística… y no en el progreso. El problema no es el dato. El problema es lo que no se dice junto al dato.

México no necesita más gente ocupada. Necesita más gente desarrollándose. Porque cuando el trabajo dignifica, construye identidad. Pero cuando solo sirve para sobrevivir, lo que construye es frustración. Y eso, tarde o temprano, también pasa factura. La que, sin duda, a como se ven las cosas, la pasará y será alta. Ahí, El Meollo del Asunto

Daniel E. Valles Periodista y comentarista de radio y televisión. "El Meollo del Asunto" y "La Familia es Primero" son sus principales herramientas periodísticas que se publican en medios impresos y digitales en diversas geografías de habla hispana. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos como conferencista y premios de periodismo, entre ellos, la prestigiosa Columna de Plata, que otorga la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.