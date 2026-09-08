Prevé Protección Civil martes caluroso con máxima de 36 grados en Juárez

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La dependencia informó que existe ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que este martes 8 de septiembre se espera un día caluroso en Ciudad Juárez, con temperatura máxima de 36 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico, durante la jornada prevalecerá cielo mayormente soleado, aunque se mantiene una ligera probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

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La posibilidad de precipitación oscilará entre 2 y 20 por ciento, principalmente durante el periodo comprendido entre las 14:00 horas de este martes y las 3:00 horas del miércoles.

La dependencia municipal indicó que los vientos se mantendrán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 35 kilómetros por hora.

Para la noche se pronostica una temperatura mínima de 25 grados centígrados, cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia que disminuirá del 20 al 9 por ciento.

Las ráfagas de viento durante la noche podrían alcanzar hasta 32 kilómetros por hora, por lo que se recomienda atender los avisos oficiales ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El ambiente caluroso continuará durante los próximos días, ya que para el miércoles se anticipa nuevamente una máxima de 36 grados y una mínima de 25, con hasta 30 por ciento de posibilidad de lluvia.

Para el jueves se prevé una temperatura máxima de 36 grados y mínima de 23, con probabilidad de precipitación de hasta 20 por ciento y cielo mayormente soleado.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura y permanecer atenta a la información emitida por las autoridades.

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