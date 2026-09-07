Disputarán final del Torneo Benjamín “La Cabra” Ortega en el Josué Neri Santos

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Kilos y Los Renegados se enfrentarán por el campeonato este martes; la jornada incluirá homenaje al profesor Benjamín Ortega.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gran final del Torneo Máster Benjamín “La Cabra” Ortega se llevará a cabo este martes en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, con acceso gratuito para la comunidad.

El encuentro por el campeonato está programado para las 20:30 horas y será protagonizado por los equipos Kilos y Los Renegados, que buscarán quedarse con el título del torneo organizado por la Liga Municipal Máster de Baloncesto.

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La jornada deportiva comenzará desde las 19:30 horas con el partido por el tercer lugar, en el que se enfrentarán Burritos El Pesado y Perros sobre la duela del gimnasio municipal.

Como parte del evento, se realizará una ceremonia de homenaje al profesor Benjamín “La Cabra” Ortega, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al baloncesto chihuahuense.

El torneo lleva el nombre del profesor Ortega como una forma de reconocer su entrega al deporte, particularmente dentro de la comunidad basquetbolera de Ciudad Juárez y del estado.

La Liga Municipal Máster de Baloncesto invitó a las familias y afición deportiva a asistir a la final, que reunirá a equipos locales en una jornada de convivencia y competencia.

El Gimnasio Municipal Josué Neri Santos será la sede de esta actividad, considerada una oportunidad para reconocer a figuras del baloncesto y fortalecer la participación de la comunidad en eventos deportivos locales.

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