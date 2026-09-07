Recibe taekwondo del Sport Fest 2026 aval de Federación Mexicana

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El torneo de fogueo se realizará el 12 de septiembre en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El torneo de taekwondo del Sport Fest 2026 recibió el aval de la Federación Mexicana de Taekwondo, lo que permitirá que la competencia se realice bajo estándares oficiales de organización, seguridad y jueceo.

El evento de fogueo es impulsado por la Liga Municipal de Taekwondo de Ciudad Juárez, con el objetivo de brindar a deportistas de la frontera la oportunidad de sumar combates, adquirir experiencia competitiva y fortalecer su desarrollo dentro del tatami.

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La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, recinto que recibirá a escuelas, entrenadores y competidores de distintas delegaciones.

De acuerdo con la organización, el respaldo de la Federación Mexicana de Taekwondo representa una garantía para el desarrollo del torneo, al establecer criterios técnicos y operativos para la participación de las y los atletas.

Las inscripciones continúan abiertas a través de los entrenadores de cada delegación, por lo que se espera una amplia participación de academias locales y regionales.

La Liga Municipal de Taekwondo de Ciudad Juárez, presidida por Jorge Amaya, agrupa a más de 100 escuelas en la frontera, lo que refleja el crecimiento de esta disciplina en la ciudad.

Para este fogueo, los organizadores convocarán a más de 60 academias afiliadas, además de invitadas especiales de la región, con el propósito de ampliar el nivel competitivo del encuentro.

El Sport Fest 2026 integrará esta competencia como parte de su programación deportiva, en la que el taekwondo busca consolidarse como una de las disciplinas con mayor participación y proyección en Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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