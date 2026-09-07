Gana juarense Mía Guzmán Torneo Semanal de Ajedrez Las Misiones

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La candidata a Maestra Femenil obtuvo el primer lugar de la edición 112 tras imponerse por criterio de desempate.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La juarense Mía Guzmán se coronó en la edición 112 del Torneo Semanal de Ajedrez Las Misiones, luego de una jornada altamente competida en la categoría de Primera Fuerza.

La competencia dejó una definición cerrada, ya que cinco jugadores concluyeron con marca perfecta de 5 puntos, por lo que el resultado final tuvo que definirse mediante criterio de desempate técnico.

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La candidata a Maestra Femenil, Mía Guzmán, obtuvo el primer lugar con un desempate de 25, resultado que le permitió colocarse por encima del resto de los competidores que también terminaron invictos.

El segundo lugar correspondió al Maestro Nacional Allan Martínez, con desempate de 24.5, mientras que Alexis Leal ocupó la tercera posición con 22.5.

Freddy Cardoza y Daniel Hernández también alcanzaron 5 unidades, ubicándose en el cuarto y quinto sitio, respectivamente, dentro de una categoría que mostró un alto nivel competitivo.

La participación de Guzmán también destacó en la categoría Sub 16, donde obtuvo el primer lugar con 5 puntos y superó en el desempate a Daniel Hernández, mientras que Pablo Molina cerró el podio en la tercera posición.

En la categoría Sub 20, Alexis Leal se llevó el primer lugar con 5 puntos, seguido por Uriel Martínez y Alan Alba, ambos con 4 unidades.

En la división Sub 12, Alexander Rodríguez obtuvo el triunfo con 3 puntos, superando por desempate a Alexia Tovar, mientras que Kenneth Escareño ocupó la tercera posición.

En la categoría Senior, Enrique Soriano se colocó en el primer lugar, seguido por Abel Guerrero en la segunda posición y Aurelio Uribe en el tercer sitio.

La actividad ajedrecística continuará el próximo sábado en el Gimnasio Adaptado “Lic. Benito Juárez”, donde se llevará a cabo el Torneo Sport Fest, organizado por la Liga Municipal de Ajedrez de Ciudad Juárez y el Instituto Ajedrecístico de Ciudad Juárez.

El evento otorgará rating nacional e internacional, por lo que se espera la participación de jugadores locales y competidores que buscan fortalecer su posición dentro del ajedrez federado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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