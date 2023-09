Sonido de Libertad, Los Niños de Dios no se Venden

Publicidad - LB2 -

La película recién estrenada en México “Sonido de Libertad”, producida por el cineasta, actor y católico pro vida Eduardo Verástegui, ha sido un éxito rotundo en los Estados Unidos de Norteamérica, ante el impactante tema del tráfico de niñas y niños, cuyo país ocupa el primer lugar en el robo y venta de infantes.

En México se espera que sea todo un éxito. Pero sobre todo lo importante a destacar es el tema tan tenebroso, terrorífico, brutal y despiadado que es el robo de niñas, niños y adolescentes, sin importar la edad. Desde recién nacidos arrebatados de los brazos de una madre vulnerable.

El valiente film que actúa el conocido actor que interpretó a Jesucristo en “La Pasión de Cristo” Jim Caviezel, en esta ocasión interpreta a Tim Ballard, el Agente Especial del Departamento de Seguridad de los EUA, ha recibido críticas positivas y negativas. Los que la vieron como una simple película de acción y suspenso no generó emoción alguna, a pesar de que está basada en una investigación real y el testimonio de los que estuvieron en esta pesadilla autorizaron que se diera a conocer al mundo.

En mi caso me conmovió demasiado y tocó lo más íntimo de mis sentimientos lo que siempre he sabido y que nunca me detuve a observar con detenimiento es que esa historia real, es lo que se vive día con día y Ciudad Juárez no es la excepción. Así como cuando se exhibió en cines “El Infierno” de Luis Estrada, parecía la historia de mi sufrida ciudad fronteriza, el guion perfecto de la vida de narcos y la impunidad. Algunos se divirtieron mucho, a mi me causó dolor y tristeza.

Volviendo a “Sonido de Libertad” la considero como la gran película que expone y denuncia lo más brutal y despiadado que le puede pasar a una niña y un niño, ante la impotencia de su padre que sin la ayuda de un investigador tan profesional contra los pedófilos se podría lograr un rescate. La historia es simple quizá, el fondo es terrible, además de que la película logra una excelente fotografía, sonido, música, actuaciones y dirección. Sobre todo, la de los menores actores que denota el cuidado que se tuvo para no causarles un trauma.

La denuncia es muy clara, los robos de niños en diferentes formas y lugares tienen propósitos criminales horrendos, tales como ser violados diez veces diarias por pedófilos que ofrecen cuantiosas cantidades de dinero, luego vendidos como esclavos y finalmente muertos para vender sus órganos. Difícil que estos infames delitos queden como si nada. Como desgraciadamente ocurre en México y en muchas partes del mundo.

La trata de infantes es un excelente negocio entre criminales ligados al crimen organizado como lo son los narcotraficantes y como vecinos del país más rico en América, como lo es Estados Unidos de Norteamérica, nos afecta fuertemente en este asunto, tal y como el tráfico de drogas, pero más alarmante porque son vidas humanas inocentes, las que millonarios pedófilos “gozan” a través de aparentes negocios legales, como empresas inmobiliarias, o de transporte público, o de mercancías de exportación.

En el mensaje que dirige al final Eduardo Verástegui, pide al público que seamos empáticos y nos unamos para hacer frente a este gravísimo problema. Afirma que existen más esclavos en la actualidad que cuando era legal la esclavitud y que Estados Unidos de Norteamérica ocupa el primer lugar en la compraventa de niñas y niños.

Cuando veamos a un pequeño llorar sin consuelo en brazos de un adulto o de la mano o todo aquello que parezca normal pero que no lo es, nos acerquemos y preguntemos al menor ¿por qué llora? O denunciar de inmediato ante autoridad cercana. También ocurre con los niños que piden limosna en la calle, en los cruceros, en los lugares públicos, preguntemos dónde y con quién vive, porque puede ser un niño esclavo.

En México existe esta terrible realidad y lo peor es que las autoridades encargadas del orden público son controladas por los criminales, en los tres órdenes del gobierno (municipal, estatal y federal). Por ello tenemos tanta impunidad. Las Fiscalías y el Poder Judicial del Estado y la Federación están sin herramientas humanas y materiales para enfrentarlos. Además de la corrupción que sigue en las corporaciones investigadoras, ministerios públicos y jueces, con honrosas excepciones.

Si nos unimos los juarenses a cuidarnos los unos a los otros podemos enderezar el rumbo de la maldad. Empecemos con cuidar al máximo a nuestra hermosa niñez, con nuestros amigos y conocidos. No ser indiferentes con los niños de la calle y exigir al gobierno que actúe en consecuencia, porque es culpable por omisión. Justamente antes de ver la película se me acercó un niño a pedir limosna cuando manejaba mi automóvil en el crucero del puente al revés, morenito y con la mirada triste y sucio. Le di dinero y le pregunté ¿por qué estás aquí pidiendo dinero? No me contestó, luego le pregunté ¿dónde está tu papá? Y me contestó: está muerto.

