Acercan a adultos mayores del Mezquital al patrimonio cultural de Juárez

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Integrantes del Consejo del Adulto Mayor “Esperanza” visitarán el Museo Juan Gabriel como parte del programa “Conociendo Juárez y su Patrimonio”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios llevará a integrantes del Consejo del Adulto Mayor “Esperanza”, de la colonia Mezquital, a una visita al Museo Juan Gabriel, como parte de las acciones para promover el conocimiento del patrimonio cultural de Ciudad Juárez.

La actividad se realizará este martes 8 a las 10:00 de la mañana y forma parte del programa “Conociendo Juárez y su Patrimonio”, mediante el cual se busca acercar a usuarios de los centros comunitarios a espacios representativos de la ciudad.

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El objetivo del programa es fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de las personas adultas mayores, además de generar experiencias de convivencia y aprendizaje fuera de los centros comunitarios.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó que este tipo de actividades amplían las opciones de participación para las personas adultas mayores y les permiten acercarse a lugares vinculados con la historia local.

“Queremos que nuestros adultos mayores tengan la oportunidad de conocer y disfrutar los espacios que forman parte de nuestra historia”.

Rodríguez Giner señaló que Ciudad Juárez cuenta con un patrimonio cultural relevante, por lo que consideró importante que sus habitantes lo conozcan, lo valoren y lo compartan con nuevas generaciones.

La visita al Museo Juan Gabriel permitirá a las y los integrantes del Consejo del Adulto Mayor conocer un espacio dedicado a uno de los artistas más representativos de Ciudad Juárez, así como acercarse a parte del legado cultural que dejó en la comunidad.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará impulsando recorridos y actividades culturales dirigidas a personas adultas mayores, con el propósito de fortalecer su bienestar, convivencia y participación activa.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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