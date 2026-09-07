Acercan a adultos mayores del Centro Comunitario Francisco I. Madero a espacios culturales

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La visita al Centro Cultural de las Fronteras forma parte del programa “Conociendo Juárez y su Patrimonio”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes del Consejo del Adulto Mayor del Centro Comunitario Francisco I. Madero participarán este martes en una visita al Centro Cultural de las Fronteras, como parte del programa “Conociendo Juárez y su Patrimonio”.

La actividad está programada para el martes 8 a las 10:00 de la mañana y tiene como objetivo acercar a las personas adultas mayores a espacios culturales de Ciudad Juárez.

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El programa busca promover la convivencia, el aprendizaje y el reconocimiento del patrimonio local, mediante recorridos que permitan a las y los usuarios de los centros comunitarios conocer sitios representativos de la ciudad.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de generar actividades que contribuyan a la integración, participación y bienestar de las personas adultas mayores.

“Los centros comunitarios son espacios para convivir, aprender y participar, pero también queremos que nuestros adultos mayores conozcan otros lugares de nuestra ciudad”.

Rodríguez Giner señaló que este tipo de visitas permite fortalecer el vínculo de las personas adultas mayores con su entorno, además de propiciar momentos de convivencia entre integrantes de los consejos comunitarios.

El Centro Cultural de las Fronteras, ubicado en el entorno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es uno de los espacios dedicados a la promoción de actividades culturales y artísticas en la comunidad.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará desarrollando actividades culturales, recreativas y de integración para distintos sectores de la población, con especial atención a la participación de las personas adultas mayores.

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