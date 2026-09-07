Impulsan IMM y Médicos Sin Fronteras crianza respetuosa para prevenir violencia

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El taller busca fortalecer habilidades de madres y cuidadoras en Riberas del Bravo para promover entornos familiares libres de violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres trabaja de manera coordinada con Médicos Sin Fronteras para promover acciones de prevención, detección y atención de la violencia de género mediante actividades psicoeducativas.

La estrategia parte del reconocimiento de que la exposición constante a la violencia en la vida cotidiana puede generar afectaciones físicas, psicológicas y sociales en las personas y en sus comunidades.

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Como parte de estas acciones, se imparte un taller sobre crianza positiva dirigido a usuarias de la unidad Riberas del Bravo, con el objetivo de fortalecer las habilidades de madres de familia y mujeres cuidadoras.

El taller busca ofrecer herramientas para una crianza respetuosa, orientada al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como a la construcción de relaciones familiares basadas en el respeto, el diálogo y el cuidado.

La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, Elvira Urrutia Castro, señaló que la crianza positiva tiene un impacto directo en la prevención de la violencia, tanto en los hogares como en la comunidad.

“Es en casa donde aprendemos nuestras primeras formas de relacionarnos, de resolver conflictos y de expresar nuestras emociones”.

Urrutia Castro destacó que brindar herramientas para construir vínculos sanos contribuye a que niñas, niños y adolescentes desarrollen formas más saludables de convivencia, lo que puede reflejarse en comunidades más pacíficas.

El IMM señaló que la coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales permite ampliar el alcance de las acciones preventivas y fortalecer la atención a mujeres en distintos sectores de Ciudad Juárez.

A través de estas actividades, el Instituto Municipal de las Mujeres busca reforzar una cultura de paz y prevenir la reproducción de patrones de violencia desde los espacios familiares y comunitarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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