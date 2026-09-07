Exhorta Salud Municipal a cuidar calidad del aire para prevenir enfermedades

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La dependencia llamó a evitar quemas, reducir contaminantes y proteger a personas vulnerables ante mala calidad del aire.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal exhortó a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar la calidad del aire, en el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, señaló que respirar aire limpio es un factor fundamental para conservar una buena salud y prevenir enfermedades asociadas con la contaminación ambiental.

“Hablar de aire limpio es también hablar de salud”.

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La funcionaria indicó que la contaminación atmosférica puede afectar principalmente los sistemas respiratorio y cardiovascular, por lo que consideró necesario fortalecer las acciones preventivas y fomentar hábitos que reduzcan la exposición a contaminantes.

Niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades respiratorias o cardiovasculares son los grupos más vulnerables ante episodios de mala calidad del aire, por lo que la dependencia recomendó mantenerse atentos a las condiciones ambientales.

Santana Fernández pidió evitar actividades físicas intensas al exterior cuando se registren altas concentraciones de contaminantes, especialmente entre personas con mayor riesgo de complicaciones.

Entre las medidas recomendadas se encuentran evitar la quema de basura y residuos, mantener los vehículos en buenas condiciones y reducir el uso innecesario del automóvil, además de optar por alternativas de movilidad menos contaminantes cuando sea posible.

La Dirección de Salud Municipal recordó que el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul se conmemora cada 7 de septiembre, con el objetivo de promover acciones para mejorar la calidad del aire y proteger la salud humana.

“Cada acción cuenta. Cuidar el aire que compartimos es una responsabilidad de todos”.

Santana Fernández reiteró que el cuidado del medio ambiente y la prevención de enfermedades están estrechamente relacionados, por lo que invitó a las familias juarenses a participar en la construcción de entornos más saludables.

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