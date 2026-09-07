Registran dependencias municipales 84 por ciento de cumplimiento en metas del PMD

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Regidoras de la Comisión de Planeación revisaron los avances del segundo trimestre de 2026 del Plan Municipal de Desarrollo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las dependencias municipales registraron un avance promedio del 84 por ciento en el cumplimiento de metas correspondientes al segundo trimestre de 2026 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

El seguimiento fue realizado por regidoras de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal, durante una reunión en la que se revisaron los resultados reportados al mes de junio.

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La evaluación contempla el desempeño de direcciones generales y organismos públicos descentralizados, con base en las metas programadas para el periodo de abril a junio dentro del Plan Municipal de Desarrollo.

En la reunión participaron la coordinadora de la Comisión, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, así como las regidoras Sandra García Ramos y Sandra Marbel Valenzuela Martínez, quienes dialogaron con el director general de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez.

De acuerdo con el informe, el resultado general representa un desempeño favorable de la administración municipal, aunque existen diferencias entre las áreas evaluadas.

Algunas dependencias alcanzaron niveles de cumplimiento superiores al 80 por ciento, mientras que otras se ubicaron por debajo de ese parámetro, por lo que se dará seguimiento a los factores que influyeron en sus resultados.

Flores Domínguez explicó que la evaluación permite identificar áreas que requieren fortalecer sus acciones, así como conocer las causas que impidieron alcanzar las metas establecidas durante el trimestre.

El informe es presentado al presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien revisa los resultados con las y los titulares de las dependencias que presentan algún rezago.

Durante estas revisiones, las áreas explican circunstancias como procesos de licitación prolongados, retrasos en adquisiciones o situaciones propias de la operación municipal, con el objetivo de definir acciones correctivas.

La revisión trimestral permitirá dar seguimiento a los compromisos asumidos por cada dependencia y avanzar en el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, orientadas a mejorar los resultados para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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