Entrega Desarrollo Social 178 paquetes de impermeabilizante en el poniente

Apoyo municipal incluye material con duración de hasta cinco años para proteger viviendas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, realizó la entrega de 178 paquetes de impermeabilizante a familias del poniente de la ciudad, con el objetivo de apoyar ante las inclemencias del clima y prevenir filtraciones en viviendas.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que los apoyos fueron gestionados por instrucción del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y están dirigidos a familias que realizaron su solicitud desde finales del año pasado.

Cada paquete incluye tres cubetas de impermeabilizante de 19 litros, malla y cepillo, lo que permite a los beneficiarios contar con el material necesario para proteger adecuadamente los techos de sus hogares. El producto tiene una duración estimada de hasta cinco años tras su aplicación.

“Por instrucciones del alcalde estamos atendiendo a quienes más lo necesitan con distintas ayudas; ayer entregamos apoyos alimenticios en el oriente de la ciudad y hoy toca a familias del poniente con impermeabilizante”, expresó el funcionario.

La dependencia señaló que estas acciones buscan atender problemáticas recurrentes durante la temporada invernal, cuando las filtraciones y goteras afectan con mayor frecuencia a viviendas en distintos sectores.

Desarrollo Social indicó que mantiene presencia en diversas zonas de la ciudad, priorizando apoyos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias juarenses.

