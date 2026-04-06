Logra karate do de Juárez destacados resultados en torneo nacional selectivo

Publicidad - LB2 -

Atletas clasifican a Olimpiada Nacional y obtienen medallas en distintas categorías.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El karate do juarense tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Selectivo, donde logró clasificaciones a la Olimpiada Nacional y múltiples resultados relevantes en distintas categorías.

El evento, que también incluyó el Nacional de Federación y los procesos Preselectivo y Selectivo Panamericano, se desarrolló durante cinco días de intensa actividad, con competencias simultáneas en 14 áreas de combate y kata.

- Publicidad - HP1

El presidente de la Liga Municipal de Karate, Daniel Reza, destacó el desempeño de los competidores, quienes ahora tienen la posibilidad de representar a Ciudad Juárez en la Olimpiada Nacional que se llevará a cabo en Puebla a partir del 16 de abril.

Entre los atletas clasificados a esta justa nacional se encuentran Kenia Sinahí Ortiz Chavira, Aarón Solís Romo, René Prieto Morales, Zuri Andrade y Daniel Johe Méndez, quienes obtuvieron su pase tras sobresalir en sus respectivas pruebas.

En resultados individuales, Iker Daniel Corral obtuvo el segundo lugar en kata en cintas negras élite, mientras que Karim Gómez consiguió el primer lugar en kata y segundo en combate en cintas negras principiantes.

Asimismo, en el preselectivo panamericano, Ámbar Gómez logró el tercer lugar, en tanto que Raquel Prieto Morales obtuvo el segundo puesto en la categoría senior +68 femenil, acompañada por Ángela Joselyn González Vargas, quien alcanzó el tercer lugar.

Otros competidores juarenses también destacaron al disputar finales en el Nacional de Federación, mientras que José Luis García Rocha consiguió el primer lugar en cintas negras cadete y el segundo en categoría junior.

Los atletas continuarán su preparación con miras a la Olimpiada Nacional, donde buscarán consolidar el nivel competitivo del karate do juarense a nivel nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.