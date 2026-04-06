Reúne Carmeet Mindnigth más de 150 autos y recolecta juguetes para el DIF

Evento combina exhibición automotriz con apoyo social en Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El evento Carmeet Mindnigth reunió a más de 150 vehículos en Ciudad Juárez y logró la recolección de más de 200 juguetes que serán destinados a niñas y niños a través del DIF Municipal.
El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Osvaldo Rivas, destacó que la actividad combinó la pasión por los automóviles con una causa solidaria, al convocar a decenas de asistentes en una jornada enfocada tanto en el entretenimiento como en el apoyo comunitario.
Durante el encuentro, los participantes exhibieron sus vehículos en un ambiente de convivencia, lo que permitió fortalecer la participación ciudadana y generar un impacto social positivo.
El evento reflejó el esfuerzo colectivo entre organizadores y asistentes, al transformar una actividad recreativa en una acción de apoyo a la comunidad.
La iniciativa se realizó en coordinación con el programa Sonrisas del DIF Municipal y el colectivo Mindnigth, quienes promovieron la donación de juguetes como parte central del evento.
Autoridades señalaron que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el tejido social, al involucrar a distintos sectores de la población en acciones solidarias.
El funcionario agregó que estos esfuerzos están alineados con la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar iniciativas que promuevan la participación juvenil y el bienestar social en la ciudad.
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