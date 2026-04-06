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Reúne Carmeet Mindnigth más de 150 autos y recolecta juguetes para el DIF

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Evento combina exhibición automotriz con apoyo social en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El evento Carmeet Mindnigth reunió a más de 150 vehículos en Ciudad Juárez y logró la recolección de más de 200 juguetes que serán destinados a niñas y niños a través del DIF Municipal.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Osvaldo Rivas, destacó que la actividad combinó la pasión por los automóviles con una causa solidaria, al convocar a decenas de asistentes en una jornada enfocada tanto en el entretenimiento como en el apoyo comunitario.

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Durante el encuentro, los participantes exhibieron sus vehículos en un ambiente de convivencia, lo que permitió fortalecer la participación ciudadana y generar un impacto social positivo.

El evento reflejó el esfuerzo colectivo entre organizadores y asistentes, al transformar una actividad recreativa en una acción de apoyo a la comunidad.

La iniciativa se realizó en coordinación con el programa Sonrisas del DIF Municipal y el colectivo Mindnigth, quienes promovieron la donación de juguetes como parte central del evento.

Autoridades señalaron que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer el tejido social, al involucrar a distintos sectores de la población en acciones solidarias.

El funcionario agregó que estos esfuerzos están alineados con la estrategia del Gobierno Municipal para impulsar iniciativas que promuevan la participación juvenil y el bienestar social en la ciudad.

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